Луиса Суареса ждут два клуба МЛС

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вчера, 10:01

Нападающий мадридского «Атлетико» может на закате карьеры перебраться в один из клубов МЛС . В игроке заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Переход может состояться будущим летом, когда у уругвайца истечёт контракт с «матрасниками».

Мадридский «Атлетико» уже начал искать Суаресу замену.