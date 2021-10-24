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Луиса Суареса ждут два клуба МЛС

вчера, 10:01

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может на закате карьеры перебраться в один из клубов МЛС. В игроке заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Переход может состояться будущим летом, когда у уругвайца истечёт контракт с «матрасниками».

Мадридский «Атлетико» уже начал искать Суаресу замену.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:57
В МЛС вмегда успеет, еще годик другой можно в старужке Европе поиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:37
Рановато ему ещё в млс!
Zhgoon
Zhgoon ответ beefs (раскрыть)
вчера в 11:36
Китай прикрыл лавочку для зарубежных пенсионеров. Теперь только МЛС или Катар.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:15
Луис Суарес поблагодарил «Атлетико Мадрид» за предоставленную ему возможность, а также рассказал о своем неудачном отъезде из «Барселоны».

Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился своими чувствами, когда он забил победный гол за «Атлетико Мадрид», чтобы помочь им завоевать титул Ла Лиги в прошлом сезоне. Суарес перешел в «Мадрид» летом 2020 года после неудачного отъезда из Барселоны. Игрок всегда открыто говорил о том, как к нему относились менеджеры Барселоны, особенно менеджер Рональд Куман. Суарес был исключен из «Барселоны» без какого-либо обсуждения, а затем перебрался в «Атлетико Мадрид», воспользовавшись бесплатным трансфером.

Суарес оправдал свои ожидания и стал лучшим бомбардиром команды с 21 голами за плечами, включая победный гол против «Вальядолида», который помог им завоевать титул чемпиона Испании. Суарес поблагодарил «Атлетико Мадрид» за то, что он поверил в него, а также назвал момент своего победного гола бесценным. «В конце сезона я выделился в «Атлетико», забив победный гол и выиграв испанскую лигу. Это бесценно, я благодарю «Атлетико» за то, что он открыл мне двери», - сказал Луис Суарес.

Луис Суарес говорит, что его ранило то, как с ним обращались в Барселоне
Как упоминалось ранее, Луису Суаресу не объяснили подробности расставания с ним. Суарес был одним из лучших исполнителей для каталонских гигантов наряду с Лионелем Месси и был их третьим по результативности бомбардиром, забив 195 голов в 283 матчах. Несмотря на его вклад в клуб, Рональд Куман жестоко обошелся с ним и он не был включен в планах менеджера на будущее. Суарес утверждает, что он чувствовал бы себя лучше, если бы руководство объяснило свои действия надлежащими причинами, но теперь чувствует себя обиженным из-за того, как с ним обращались.

«Я сожалею о том, как это произошло. Как я объяснил, если у вас есть игрок, который проработал в клубе, третий лучший бомбардир в истории клуба, президент мог бы сказать мне, или тренер, чтобы объяснить ситуацию. Было бы лучше», - сказал Суарес. Он добавил: «Но за неделю до этого СМИ уже объявили: «Они скажут Суаресу, что он может уйти, Суарес это, Суарес то». Так что я уже знал. Но тренер позвонил мне и сказал, что меня «больше нет» ».

«Я пытался расторгнуть контракт, потому что клуб меня больше не любил, и я был в таком возрасте, когда за меня никто не платил. Все было готово к расторжению контракта»

После этого мы убедились, что он все-таки хороший бомбардир, и до сих пор забивает. Думаю ему переходить в МЛС пока рано , но потом «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» могут быть хорошими вариантами, до этого момента еще многое изменится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:50
Рановато за океан.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:40
МЛС не будет ждать пока у Суареса зубы выпадут.
ОПС
ОПС
вчера в 10:34
А подработать, под закат карьеры, очень даже не помешает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:21
Без работы он не останется.
beefs
beefs
вчера в 10:06
это уже отработанная практика - перед пенсионом либо МЛС, либо китай...
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