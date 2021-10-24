Луиса Суареса ждут два клуба МЛС

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может на закате карьеры перебраться в один из клубов МЛС. В игроке заинтересованы «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Переход может состояться будущим летом, когда у уругвайца истечёт контракт с «матрасниками».
Мадридский «Атлетико» уже начал искать Суаресу замену.
Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился своими чувствами, когда он забил победный гол за «Атлетико Мадрид», чтобы помочь им завоевать титул Ла Лиги в прошлом сезоне. Суарес перешел в «Мадрид» летом 2020 года после неудачного отъезда из Барселоны. Игрок всегда открыто говорил о том, как к нему относились менеджеры Барселоны, особенно менеджер Рональд Куман. Суарес был исключен из «Барселоны» без какого-либо обсуждения, а затем перебрался в «Атлетико Мадрид», воспользовавшись бесплатным трансфером.
Суарес оправдал свои ожидания и стал лучшим бомбардиром команды с 21 голами за плечами, включая победный гол против «Вальядолида», который помог им завоевать титул чемпиона Испании. Суарес поблагодарил «Атлетико Мадрид» за то, что он поверил в него, а также назвал момент своего победного гола бесценным. «В конце сезона я выделился в «Атлетико», забив победный гол и выиграв испанскую лигу. Это бесценно, я благодарю «Атлетико» за то, что он открыл мне двери», - сказал Луис Суарес.
Луис Суарес говорит, что его ранило то, как с ним обращались в Барселоне
Как упоминалось ранее, Луису Суаресу не объяснили подробности расставания с ним. Суарес был одним из лучших исполнителей для каталонских гигантов наряду с Лионелем Месси и был их третьим по результативности бомбардиром, забив 195 голов в 283 матчах. Несмотря на его вклад в клуб, Рональд Куман жестоко обошелся с ним и он не был включен в планах менеджера на будущее. Суарес утверждает, что он чувствовал бы себя лучше, если бы руководство объяснило свои действия надлежащими причинами, но теперь чувствует себя обиженным из-за того, как с ним обращались.
«Я сожалею о том, как это произошло. Как я объяснил, если у вас есть игрок, который проработал в клубе, третий лучший бомбардир в истории клуба, президент мог бы сказать мне, или тренер, чтобы объяснить ситуацию. Было бы лучше», - сказал Суарес. Он добавил: «Но за неделю до этого СМИ уже объявили: «Они скажут Суаресу, что он может уйти, Суарес это, Суарес то». Так что я уже знал. Но тренер позвонил мне и сказал, что меня «больше нет» ».
«Я пытался расторгнуть контракт, потому что клуб меня больше не любил, и я был в таком возрасте, когда за меня никто не платил. Все было готово к расторжению контракта»
После этого мы убедились, что он все-таки хороший бомбардир, и до сих пор забивает. Думаю ему переходить в МЛС пока рано , но потом «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» могут быть хорошими вариантами, до этого момента еще многое изменится.
Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился своими чувствами, когда он забил победный гол за «Атлетико Мадрид», чтобы помочь им завоевать титул Ла Лиги в прошлом сезоне. Суарес перешел в «Мадрид» летом 2020 года после неудачного отъезда из Барселоны. Игрок всегда открыто говорил о том, как к нему относились менеджеры Барселоны, особенно менеджер Рональд Куман. Суарес был исключен из «Барселоны» без какого-либо обсуждения, а затем перебрался в «Атлетико Мадрид», воспользовавшись бесплатным трансфером.
Суарес оправдал свои ожидания и стал лучшим бомбардиром команды с 21 голами за плечами, включая победный гол против «Вальядолида», который помог им завоевать титул чемпиона Испании. Суарес поблагодарил «Атлетико Мадрид» за то, что он поверил в него, а также назвал момент своего победного гола бесценным. «В конце сезона я выделился в «Атлетико», забив победный гол и выиграв испанскую лигу. Это бесценно, я благодарю «Атлетико» за то, что он открыл мне двери», - сказал Луис Суарес.
Луис Суарес говорит, что его ранило то, как с ним обращались в Барселоне
Как упоминалось ранее, Луису Суаресу не объяснили подробности расставания с ним. Суарес был одним из лучших исполнителей для каталонских гигантов наряду с Лионелем Месси и был их третьим по результативности бомбардиром, забив 195 голов в 283 матчах. Несмотря на его вклад в клуб, Рональд Куман жестоко обошелся с ним и он не был включен в планах менеджера на будущее. Суарес утверждает, что он чувствовал бы себя лучше, если бы руководство объяснило свои действия надлежащими причинами, но теперь чувствует себя обиженным из-за того, как с ним обращались.
«Я сожалею о том, как это произошло. Как я объяснил, если у вас есть игрок, который проработал в клубе, третий лучший бомбардир в истории клуба, президент мог бы сказать мне, или тренер, чтобы объяснить ситуацию. Было бы лучше», - сказал Суарес. Он добавил: «Но за неделю до этого СМИ уже объявили: «Они скажут Суаресу, что он может уйти, Суарес это, Суарес то». Так что я уже знал. Но тренер позвонил мне и сказал, что меня «больше нет» ».
«Я пытался расторгнуть контракт, потому что клуб меня больше не любил, и я был в таком возрасте, когда за меня никто не платил. Все было готово к расторжению контракта»
После этого мы убедились, что он все-таки хороший бомбардир, и до сих пор забивает. Думаю ему переходить в МЛС пока рано , но потом «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» могут быть хорошими вариантами, до этого момента еще многое изменится.