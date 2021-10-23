Голливудская актриса Сальма Хайек убеждала игрока «Аякса» перейти в «Ренн»

Полузащитник «Аякса» рассказал, что летом мог перейти в «Ренн», однако предпочёл остаться в голландском клубе.

Перейти в «Ренн» его лично убеждала голливудская актриса Сальма Хайек, которая является супругой владельца команды Франсуа-Анри Пино. Актриса — соотечественница Альвареса.

Было очень трудно отказать «Ренну», но я хочу играть в Лиге чемпионов против топ-клубов. До этого сезона я был основным игроком «Аякса» только 6 месяцев. Это слишком мало, чтобы оставить свой след в этой команде. Мне ещё есть что доказывать здесь.

Это правда, что Сальма Хайек пыталась убедить меня перейти в «Ренн». Как известная мексиканская соотечественница, она позвонила мне и попыталась убедить меня присоединиться к «Ренну». Это меня удивило, мне было приятно, но я сделал выбор в пользу «Аякса» и объяснил ей это.