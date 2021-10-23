ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиНидерланды. Эредивизие 2021/2022

Голливудская актриса Сальма Хайек убеждала игрока «Аякса» перейти в «Ренн»

вчера, 22:56

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес рассказал, что летом мог перейти в «Ренн», однако предпочёл остаться в голландском клубе.

Перейти в «Ренн» его лично убеждала голливудская актриса Сальма Хайек, которая является супругой владельца команды Франсуа-Анри Пино. Актриса — соотечественница Альвареса.

Было очень трудно отказать «Ренну», но я хочу играть в Лиге чемпионов против топ-клубов. До этого сезона я был основным игроком «Аякса» только 6 месяцев. Это слишком мало, чтобы оставить свой след в этой команде. Мне ещё есть что доказывать здесь.

Это правда, что Сальма Хайек пыталась убедить меня перейти в «Ренн». Как известная мексиканская соотечественница, она позвонила мне и попыталась убедить меня присоединиться к «Ренну». Это меня удивило, мне было приятно, но я сделал выбор в пользу «Аякса» и объяснил ей это.

В нынешнем сезоне Альварес провёл 11 матчей за «Аякс», записав на свой счёт 2 гола. Ранее мексиканец признавался, что мечтает играть за «Манчестер Сити».

Все новости
Слухи«Интер» хочет подписать Азмуна в качестве замены Алексису Санчесу
Сегодня, 18:12 Комментарии14
Слухи«Ювентус» заинтересован в подписании Кепы
Сегодня, 17:40 Комментарии3
Слухи«Ювентус» хочет подписать нападающего из Серии Б
Сегодня, 14:20 Комментарии6
СлухиАгент: «Азмун не уйдёт из „Зенита“. Он кормит 18 лошадей»
Сегодня, 13:16 Комментарии40
СлухиАртета не отпустит Ляказетта ближайшей зимой
Сегодня, 11:33 Комментарии8
Слухи«Атлетико» интересуется Брозовичем
Сегодня, 10:29 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
BagioR
BagioR
сегодня в 12:24
Прочитал ублажала вместо убеждала))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:11
Только она ещё из старого голливуда и игра у Тарантино, о чём многим и мечтать не приходилось, так что уймись )
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 11:10
Не та уже старушка, думаю лет 15 назад, он бы ей не отказал )))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:16
В этой ситуации она просто баба,так что ваш пиетет перед ГОЛЛИВУДСКОЙ АКТРИСОЙ,вынесенный в заголовок-не по делу.Торчите на хуливуде??? Он давно сдох и плодит фальшак.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:27, ред.
Эта семья первая или вторая по богатству во Франции, около 30млрд состояние , если не больше. Ренн должен с ПСЖ конкурировать, а болтается в середине таблицы.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:57, ред.
Плохо убеждала 😂😂😂
Сидор в деле
Сидор в деле ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 06:49
Возможно он приверженец радужных тонов, в европе это в тренде.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:03, ред.
В этаких делах каждый клуб желающий добиться нужного игрока готов использовать любую возможность чтобы убедить футболиста принять и сделать выбор в пользу своей команды. Но видимо аргументы Сальмы Хайек в пользу перехода Эдсона Альвареса в Ренн не были столь убедительными раз он дал понять что его мечта играть в команде Манчестер Сити. И тем самым отказав команде Ренн Альварес дал понять одновременно Хосепу Гвардиола чтобы на него обратили внимания в клубе который он тренерует. У каждого свои задачи, и даже из такого момента можно придерживаться своей целей чтобы добиться нужного результата и оказаться в том клубе о котором так мечтаешь. Удачи Эдсону Альваресу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52
Голливудская актриса Сальма Хайек убеждала игрока «Аякса» перейти в «Ренн» и приводила убедительные доводы, факты на лицо !!!)
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:28
Да ладно)...нормальные там еще аргументы...как минимум два...55 - Сальма ягодка опять)...
particular
particular
вчера в 23:22
Видимо, на 6-ом десятке лет аргументы Сальмы оказались не столь убедительны как если бы такое случилось лет 15-20 назад 😏 😉
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:21
Даже два весомых довода не убедили)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:12
"Реннская Зарема" не убедительна....))
Возраст....наверное...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:10
Плохо убеждала
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Никогда не нравилась, слишком резкие черты лица
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:04, ред.
Ой, хватит заливать! А завтра лично Президент Мексики, попросит убежища в твоём доме от Картеля!!!!
4RT
4RT
вчера в 23:00
Видать не убедила 😁
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100