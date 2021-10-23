Кроос может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.
Контракт немца со «сливочными» истекает в 2023 году, однако футболист ещё не принял решение о подписании нового соглашения. Кроос может покинуть «Реал», а основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити». В подписании полузащитника лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
31-летний футболист из-за травмы провел всего три матча за испанских гигантов в этом сезоне. Он начал матч Ла Лиги против «Эспаньола», а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.
Согласно сообщению, сторона Пепа Гвардиолы стремится заручиться услугами немецкого игрока. Однако «горожане» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» за подпись опытного футболиста. Потому что в той же публикации несколько дней назад утверждалось, что команда Юргена Клоппа также заинтересована в талантливом полузащитнике.
Его текущий контракт на Сантьяго Бернабеу истекает летом 2023 года.
Тони Кроос - очень талантливый полузащитник, известный своей техникой, дальновидностью, распределением позиций и креативностью. Свою карьеру он начал в мюнхенской Баварии, дебютировав за команду Бундеслиги в 2007 году, когда ему было 17 лет. 31-летний футболист провел на «Альянц Арене» очень успешно: он выиграл два чемпионских титула подряд и завоевал трофей Лиги чемпионов.
Кроос был близок к тому, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, но в конечном итоге подписал контракт с «Реалом». С момента своего прибытия на «Сантьяго Бернабеу» он сыграл 323 матча во всех соревнованиях, забил 22 гола и сделал 80 голевых передач.
31-летний футболист из-за травмы провел всего три матча за испанских гигантов в этом сезоне. Он начал матч Ла Лиги против «Эспаньола», а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.
Согласно сообщению, сторона Пепа Гвардиолы стремится заручиться услугами немецкого игрока. Однако «горожане» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» за подпись опытного футболиста. Потому что в той же публикации несколько дней назад утверждалось, что команда Юргена Клоппа также заинтересована в талантливом полузащитнике.
Его текущий контракт на Сантьяго Бернабеу истекает летом 2023 года.
Тони Кроос - очень талантливый полузащитник, известный своей техникой, дальновидностью, распределением позиций и креативностью. Свою карьеру он начал в мюнхенской Баварии, дебютировав за команду Бундеслиги в 2007 году, когда ему было 17 лет. 31-летний футболист провел на «Альянц Арене» очень успешно: он выиграл два чемпионских титула подряд и завоевал трофей Лиги чемпионов.
Кроос был близок к тому, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, но в конечном итоге подписал контракт с «Реалом». С момента своего прибытия на «Сантьяго Бернабеу» он сыграл 323 матча во всех соревнованиях, забил 22 гола и сделал 80 голевых передач.