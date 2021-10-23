Кроос может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити»

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вчера, 22:42

Полузащитник «Реала» может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

Контракт немца со «сливочными» истекает в 2023 году, однако футболист ещё не принял решение о подписании нового соглашения. Кроос может покинуть «Реал», а основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити». В подписании полузащитника лично заинтересован главный тренер «горожан» .