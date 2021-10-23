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Кроос может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити»

вчера, 22:42

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

Контракт немца со «сливочными» истекает в 2023 году, однако футболист ещё не принял решение о подписании нового соглашения. Кроос может покинуть «Реал», а основным претендентом на игрока является «Манчестер Сити». В подписании полузащитника лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:16
Останется
ОПС
ОПС
сегодня в 06:25
Времени еще достаточно, что бы принять решение.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:36
Будет играть где играл.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:54
Если договориться с командой то скорее всего так и будет. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:24
Не думаю что он нужен Ман Сити да и староват он уже для АПЛ. Кросс не потянет такую интенсивность. Если только для ротации его взять.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:08
Согласно сообщениям, «Манчестер Сити» хочет подписать Тони Крооса, который в настоящее время числится в списках «Реала Мадрида».

31-летний футболист из-за травмы провел всего три матча за испанских гигантов в этом сезоне. Он начал матч Ла Лиги против «Эспаньола», а также дважды сыграл в Лиге чемпионов.

Согласно сообщению, сторона Пепа Гвардиолы стремится заручиться услугами немецкого игрока. Однако «горожане» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» за подпись опытного футболиста. Потому что в той же публикации несколько дней назад утверждалось, что команда Юргена Клоппа также заинтересована в талантливом полузащитнике.

Его текущий контракт на Сантьяго Бернабеу истекает летом 2023 года.

Тони Кроос - очень талантливый полузащитник, известный своей техникой, дальновидностью, распределением позиций и креативностью. Свою карьеру он начал в мюнхенской Баварии, дебютировав за команду Бундеслиги в 2007 году, когда ему было 17 лет. 31-летний футболист провел на «Альянц Арене» очень успешно: он выиграл два чемпионских титула подряд и завоевал трофей Лиги чемпионов.

Кроос был близок к тому, чтобы присоединиться к «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, но в конечном итоге подписал контракт с «Реалом». С момента своего прибытия на «Сантьяго Бернабеу» он сыграл 323 матча во всех соревнованиях, забил 22 гола и сделал 80 голевых передач.
kanuni
kanuni
вчера в 23:45
А разве не шарлатан сплавил его с Баварии в обмен на доживавшего свой футбольный век Алонсо?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:32
Кроос уже не тот конечно. Но не знаю, правда ли он уйдет в другой, учитывая его заявление о том, что он не будет играть долго.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:18
Лысый денег не считает
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:15
Это возможно.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:09
Такой игрок любому клубу нужен!
shur
shur
вчера в 23:07
...Кросс, Модрич это мозги и сердце Реала из Мадрида , как то так, не думаю,
что это произойдёт!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 22:56
Тони не раз говорил, что никуда не собирается переходить, и завершит карьеру в Реале!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52
Счастливого пути !!! Удачи !!! А нужен ли он Ман Сити ???
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