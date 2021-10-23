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«Аталанта» собирается продать Миранчука. Клуб уже нашёл ему замену

вчера, 21:35

«Аталанта» намерена продать полузащитника Алексея Миранчука в январе.

Клуб из Бергамо заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. «Аталанта» хотела оформить трансфер ивуарийца ещё летом, однако тогда стороны не сумели достигнуть соглашения. Теперь «Аталанта» рассчитывает, что ей удастся подписать Бога за 20 млн евро.

Для этого команде из Бергамо нужно продать кого-то из иностранных игроков, чтобы освободить место для регистрации ивуарийца. «Аталанта» планирует расстаться с Алексеем Миранчуком, выручив с его продажи около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Бога провёл 7 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи. Алексей Миранчук сыграл 6 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом. Однако стоит отметить, что Бога сыграл на 375 минут больше, чем Миранчук (552 против 177 минут).

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:35
Бога покупать не нужно, на трансфермаркте он в списках свободных агентов на лето, так что уже зимой бергамаски договорятся о бесплатном переходе летом. Ну либо же уже за дёшево заберут зимой. А вот Миранчука точно будут продавать. Не подходит он под модель игры Гасперини - больно много нужно пахать в персональном прессинге. Другое дело что в Италии почти никто не играет по системе Аталанты - так что Миранчук даже в самой Серии А вполне может найти себе подходящую команду...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 11:22
Пусть обменяются с Сассуоло) Там Леша должен потянуть.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:21
Бомжи выкупят за 20 млн. !
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 08:18
пойдут кокорин с миранчуком задаром ,тоесть - безвозмездно , кудой-то в рпл
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 07:31
В клуб попроще в Италии надо
Сидор в деле
Сидор в деле
сегодня в 06:51
Гасперини на принцип идёт и не подпускает к постоянной практике. А Миранчук не так плох и хорошо начинал, но потом зазвездившийся тренер плотно усадил его на лавку и Алексей сейчас заметно сдал. Лучше ему клуб поменять
ОПС
ОПС
сегодня в 05:25
Недолго музыка играла.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:21
Только в РПЛ Алексею не стоит возвращаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:56
Было ясно , что расставание неизбежно. Не тянет Леха агрессивный стиль Аталанты.
Жаль , но ничего не поделаешь.
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:50
Цена - это уже другой вопрос, возможно какой-нибудь из средних клубов и даст за него 15 млн (можно и сбить цену), или более логичным отпустить для начала в аренду, в том числе с выкупом. Обозначенная цена в 15 млн - это далеко не последнее слово от Аталанты, много разных вариантов. Все зависит от того, хочет ли этого Миранчук и какое на самом деле его положение в команде, мы точно этого не знаем. Это только всякие слухи
Artemon9
Artemon9
сегодня в 00:41
Ньюкасл купит его
shur
shur
вчера в 23:13, ред.
.... ну не смог, не в Локо , не в Аталанте
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:07
Так и не прижился Алексей в Бергамо
4RT
4RT
вчера в 23:03
В Зенит. У них шального бабла как у дурака фантиков
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:58
Получается шило на мыло ,приблизительно,если судить ,по паказателям личным!!! Ладно там голиадора бреобретали бы!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:52
Зато у художника останутся картины с видом на Бергамо.
Добрый, скромный художник, которого обидеть может каждый.
Домой!
1bear
1bear
вчера в 22:50
назад в РПЛ - других вариантов не будет
Strashniy
Strashniy
вчера в 22:40, ред.
Если продавать, то только в цска в помощь Заболотному.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 22:40
его уровень это максимум рпл
Брулин
Брулин
вчера в 22:39
Миранчук станет первым футболистом в мире, которого продали ради Бога 😎
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:33
Миранчук не выдержал конкуренцию с Богом.
Это козырное оправдание.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:28
За 15 млн Миранчука купит разве что клуб из РПЛ. Но захочет ли он возвращаться в Россию или может еще хочет в Европе поиграть?
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 22:22
На данный момент 15 лямов нереальны...
Futurista
Futurista ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 22:20
Другой клуб в Италии который не борется за высокие места купит Миранчука за 14.5 лямов €?)...сомневаюсь...
Не думаю что Аталанта отдаст его существенно дешевле, чем приобрела...
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:15
в Зенит вполне могут продать за 15-шку, почему нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Мало кто из наших смог заиграть в Европе.
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:14
.
youtomee
youtomee ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:11
да ладно, сравнивать Миранчука и Кокорина неправильно. Миранчук не так уж и плохо смотрелся, есть голы и голевые передачи. Времени он получает мало, потому что не тянет уровень клуба, который борется за высокие места в серии А, не выигрывает конкуренцию, но отправлять его на покой в РПЛ рано, может заиграть в другом клубе в той же Италии. Если у него конечно есть желание чего-то добиться и работать дальше. Коко - это другой разговор...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:09
Миранчуку надо в клуб попроще. Туда, где есть дефицит напов и можно регулярно играть. Те же «Кальяри» или «Дженоа».
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:06
Миранчук не стал незаменимым. Жаль
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