«Аталанта» собирается продать Миранчука. Клуб уже нашёл ему замену

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вчера, 21:35

«Аталанта» намерена продать полузащитника в январе.

Клуб из Бергамо заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» . «Аталанта» хотела оформить трансфер ивуарийца ещё летом, однако тогда стороны не сумели достигнуть соглашения. Теперь «Аталанта» рассчитывает, что ей удастся подписать Бога за 20 млн евро.

Для этого команде из Бергамо нужно продать кого-то из иностранных игроков, чтобы освободить место для регистрации ивуарийца. «Аталанта» планирует расстаться с Алексеем Миранчуком, выручив с его продажи около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Бога провёл 7 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи. Алексей Миранчук сыграл 6 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом. Однако стоит отметить, что Бога сыграл на 375 минут больше, чем Миранчук (552 против 177 минут).