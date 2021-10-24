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«Барселона» не может себе позволить Ольмо. Игрок обсудит переход в МЮ

вчера, 08:59

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшем будущем. На футболиста ранее претендовала каталонская «Барселона». По слухам, «сине-гранатовые» не смогут позволить себе покупку такого дорогостоящего игрока, чья рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

Теперь же главным претендентом на футболиста стал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы вступить в переговоры с немецким клубом уже ближайшей зимой. Действующий контракт Ольмо с клубом истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:16
Скорее ему нужен был МЮ больше, а не наоборот. Роналду всегда умело выбрал команду. Даже если будем учитывать тот факт, что в Юве он не был таким успешным, как в Реале, все равно там он много забил, и выиграл несколько титулов, и забил 100 голов быстрее всех в чемпионате Италии. А сейчас у МЮ СОСТАВ, у них нехватка ТРЕНЕРА. Но все равно Роналду с МЮ еще выиграет что-то, в этом сезоне возможно нет, но в 2022/23 выиграет, если вместо Сульшера придет такой тренер, как Зидан.
3ton
3ton
вчера в 11:54
Куда его ставить ?
У Барселоны хватает игроков в центре .
Ещё одного на лавку ?
На защитник и нападающий
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:48
Месси сожрал все деньги на несколько лет вперёд.
«Барселона» не в состоянии купить даже среднего игрока.
Остаётся выбирать среди свободных агентов и в академии.
sv_1969
sv_1969 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 10:38
Приветствую!Им не надо было подписывать Рона , не смотря на его рекрды и достижения он тянет одеяло на себя и это не всегда оправданно!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:21
«Манчестер Юнайтед» отыгрался после двух забитых мячей и обыграл «Аталанту» в Лиге чемпионов, и снова Роналду забил победный гол.

Летом «Красные дьяволы» много потратили на улучшение атаки, поэтому Оле действительно не нужно улучшать нападение. Однако сообщения предполагают, что они хотят подписать плеймейкера Дани Ольмо.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут переговоры к соглашению о подписании контракта с испанским игроком сборной, который в настоящее время играет за РБ Лейпциг.

По словам Кристиана Фалька, «Олд Траффорд» постоянно искал звезду, и на данный момент они и «Сити» являются фаворитами.

Фальк утверждает, что «Барселона» также заинтересована в 23-летнем атакующем полузащитнике, но каталонские гиганты испытывают финансовые трудности, и, возможно, они не смогут позволить себе подписание контракта.

Ольмо - универсальный атакующий полузащитник, которого можно использовать где угодно в атакующей трети. В прошлом сезоне он напрямую забил 19 голов за немецкую команду и был ключевым игроком сборной Испании.

К сожалению, в нынешней кампании игрок сборной с 16 игроками в основном находился на столе лечения и участвовал только в трех играх за Лейпциг.

Текущий контракт бывшего нападающего «Динамо Загреба» истекает в 2024 году, и, согласно отчетам, его оценивают в 60 миллионов фунтов стерлингов. На ваш взгляд, стоит ли «МЮ» подписать Дани Ольмо, когда у них уже есть такие как Фернандес и Ван де Бек?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:39
Барселона много кого не может себе позволить. Только не может к этому привыкнуть.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:37
А как же тогда собирались Мбаппе предложение делать с подписным бонусом в 80 лямов?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:07
А де Лигта за 150 лямов барса может себе позволить?)))
ОПС
ОПС
вчера в 09:02
Барса в финансовой яме.
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