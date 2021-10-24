«Барселона» не может себе позволить Ольмо. Игрок обсудит переход в МЮ

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вчера, 08:59

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» , скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшем будущем. На футболиста ранее претендовала каталонская «Барселона». По слухам, «сине-гранатовые» не смогут позволить себе покупку такого дорогостоящего игрока, чья рыночная стоимость составляет 50 млн евро.

Теперь же главным претендентом на футболиста стал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы вступить в переговоры с немецким клубом уже ближайшей зимой. Действующий контракт Ольмо с клубом истекает летом 2024 года.