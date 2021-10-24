«Барселона» не может себе позволить Ольмо. Игрок обсудит переход в МЮ

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшем будущем. На футболиста ранее претендовала каталонская «Барселона». По слухам, «сине-гранатовые» не смогут позволить себе покупку такого дорогостоящего игрока, чья рыночная стоимость составляет 50 млн евро.
Теперь же главным претендентом на футболиста стал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы вступить в переговоры с немецким клубом уже ближайшей зимой. Действующий контракт Ольмо с клубом истекает летом 2024 года.
Летом «Красные дьяволы» много потратили на улучшение атаки, поэтому Оле действительно не нужно улучшать нападение. Однако сообщения предполагают, что они хотят подписать плеймейкера Дани Ольмо.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут переговоры к соглашению о подписании контракта с испанским игроком сборной, который в настоящее время играет за РБ Лейпциг.
По словам Кристиана Фалька, «Олд Траффорд» постоянно искал звезду, и на данный момент они и «Сити» являются фаворитами.
Фальк утверждает, что «Барселона» также заинтересована в 23-летнем атакующем полузащитнике, но каталонские гиганты испытывают финансовые трудности, и, возможно, они не смогут позволить себе подписание контракта.
Ольмо - универсальный атакующий полузащитник, которого можно использовать где угодно в атакующей трети. В прошлом сезоне он напрямую забил 19 голов за немецкую команду и был ключевым игроком сборной Испании.
К сожалению, в нынешней кампании игрок сборной с 16 игроками в основном находился на столе лечения и участвовал только в трех играх за Лейпциг.
Текущий контракт бывшего нападающего «Динамо Загреба» истекает в 2024 году, и, согласно отчетам, его оценивают в 60 миллионов фунтов стерлингов. На ваш взгляд, стоит ли «МЮ» подписать Дани Ольмо, когда у них уже есть такие как Фернандес и Ван де Бек?
Летом «Красные дьяволы» много потратили на улучшение атаки, поэтому Оле действительно не нужно улучшать нападение. Однако сообщения предполагают, что они хотят подписать плеймейкера Дани Ольмо.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут переговоры к соглашению о подписании контракта с испанским игроком сборной, который в настоящее время играет за РБ Лейпциг.
По словам Кристиана Фалька, «Олд Траффорд» постоянно искал звезду, и на данный момент они и «Сити» являются фаворитами.
Фальк утверждает, что «Барселона» также заинтересована в 23-летнем атакующем полузащитнике, но каталонские гиганты испытывают финансовые трудности, и, возможно, они не смогут позволить себе подписание контракта.
Ольмо - универсальный атакующий полузащитник, которого можно использовать где угодно в атакующей трети. В прошлом сезоне он напрямую забил 19 голов за немецкую команду и был ключевым игроком сборной Испании.
К сожалению, в нынешней кампании игрок сборной с 16 игроками в основном находился на столе лечения и участвовал только в трех играх за Лейпциг.
Текущий контракт бывшего нападающего «Динамо Загреба» истекает в 2024 году, и, согласно отчетам, его оценивают в 60 миллионов фунтов стерлингов. На ваш взгляд, стоит ли «МЮ» подписать Дани Ольмо, когда у них уже есть такие как Фернандес и Ван де Бек?