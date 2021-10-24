ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Рианчо: «„Спартак“ совершил такие же ошибки, как и в матче с „Лестером“»

вчера, 22:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7). Это поражение стало для московского клуба самым крупным в истории в рамках РПЛ.

Человек – единственное животное, которое дважды совершает одну и ту же ошибку! Они совершили такие же ошибки, что и в матче против «Лестера». Я бы не сравнивал «Спартак» в матче с «Зенитом» с «Манчестером Юнайтед», который играл против «Ливерпуля». Разница между московской командой и командой из Санкт-Петербурга не такая существенная, как между клубами Клоппа и Сульшера.

Важно было восстановиться психологически. Такое поражение от «Зенита» это суровое наказание за ожидания спартаковцев. «Спартак» совершил те же ошибки, что и в прошлом матче в рамках Лиги Европы. Попадет ли «Спартак» в еврокубки с такой игрой? С этим могут возникнуть проблемы.

Все новости
Роналду: «Фанаты МЮ заслуживают большего»
Сегодня, 10:42 Комментарии19
Каррера — о поражении «Спартака»: «К сожалению, в футболе такое случается»
Вчера, 22:15 Комментарии6
Петржела: «Я счастлив! Сегодня был убит „Спартак“!»
Вчера, 22:03 Комментарии8
Бензема: «Я с детства мечтаю о „Золотом мяче“»
Вчера, 12:59 Комментарии24
Сульшер: «Ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ прибавит»
Вчера, 09:14 Комментарии21
Петржела: «„Зенит“ победит „Спартак“, несмотря на проблемы с травмами»
23 октября Комментарии15
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:21
Сравнивать можно только счёт, а он 7:1 , что с Ливером, что с Зенитом. не в пользу СпаМа.))).
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:19
кого только не брали, начиная с Карпена кончая легендарным Рианчо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:13
Ошибок хватало на три матча вперёд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100