Рианчо: «„Спартак“ совершил такие же ошибки, как и в матче с „Лестером“»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:7). Это поражение стало для московского клуба самым крупным в истории в рамках РПЛ .

Человек – единственное животное, которое дважды совершает одну и ту же ошибку! Они совершили такие же ошибки, что и в матче против «Лестера». Я бы не сравнивал «Спартак» в матче с «Зенитом» с «Манчестером Юнайтед», который играл против «Ливерпуля». Разница между московской командой и командой из Санкт-Петербурга не такая существенная, как между клубами Клоппа и Сульшера.

Важно было восстановиться психологически. Такое поражение от «Зенита» это суровое наказание за ожидания спартаковцев. «Спартак» совершил те же ошибки, что и в прошлом матче в рамках Лиги Европы. Попадет ли «Спартак» в еврокубки с такой игрой? С этим могут возникнуть проблемы.