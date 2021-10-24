Петржела: «Я счастлив! Сегодня был убит „Спартак“!»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу питерского клуба над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Я счастлив! Сегодня был убит «Спартак»! Все вокруг писали, что у «Зенита» будут проблемы… Но я говорил, что команда Семака спокойно победит «Спартак». В итоге вышло даже лучше, чем предполагал. Здорово!

Не завидую «Спартаку», которому нужно возвращаться в Москву. Болельщики будут очень сильно ругаться… С другой стороны, их можно понять. То, что сегодня случилось — это настоящая трагедия.