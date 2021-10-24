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Петржела: «Я счастлив! Сегодня был убит „Спартак“!»

вчера, 22:03
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал разгромную победу питерского клуба над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Я счастлив! Сегодня был убит «Спартак»! Все вокруг писали, что у «Зенита» будут проблемы… Но я говорил, что команда Семака спокойно победит «Спартак». В итоге вышло даже лучше, чем предполагал. Здорово!

Не завидую «Спартаку», которому нужно возвращаться в Москву. Болельщики будут очень сильно ругаться… С другой стороны, их можно понять. То, что сегодня случилось — это настоящая трагедия.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
И почему я не поставил 7:1? Очков было бы море.
старина
старина
вчера в 23:07
В бытность своего тренерства этот очкарик еще утверждал,что зенит никогда не будет чемпионом...Теперь так и просится к кормушке
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:24
Убит или не убит, как говорится, не в первый и не в последний раз, переживет, а вот зачем такое на общедоступных каналах показывают - это вопрос:
протон
протон
вчера в 22:14
Что значит УБИТ ? Если вспомнить историю, у всех были такие ....попандосы. И тот же Зенит от Динамо, и наоборот было. Наверняка болелы других клубов тоже что то помнят. Так что , проснулись и забыли спартачи.....Вот тренер у Спартака явно не их.......Тут надо думать. Ну и вратарь конечно.....
протон
протон
вчера в 22:13
Спартак был убит не сегодня, сегодня был всего лишь контрольный выстрел в агонизирующий клуб
4RT
4RT
вчера в 22:11
    drug01
    drug01
    вчера в 22:10
    Такие вот желания...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:04
    Обомжатился на всю жизнь похоже...
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