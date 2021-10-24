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Сульшер: «Ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ прибавит»

вчера, 09:14
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о положении своего клуба перед поединком 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:

В последних матчах мы потеряли немало очков, и это нас не радует. Нужно отталкиваться от того, что имеем. Постараться улучшить наше положение. Сезон длинный, команды, с которыми мы боремся, не будут терять много очков.

Мы состязаемся на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и АПЛ. За любую ошибку тебя наказывают. Ожидаю, что «Манчестер Юнайтед» прибавит. Нам это необходимо.

«Юнайтед» после 8 сыгранных туров в АПЛ занимает 6-ю позицию в турнирной таблице.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:55
прибавил так прибавил!)))))
DDT
DDT
вчера в 23:59
ох, лучше б молчал))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:05
Но вот будет ли ждать руководство? Могут и уволить если проиграешь Ливерпулю.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:07
С таким тренером врядли, Сульшер в МЮ дошёл до своего потолка дальше тормоз.
galem72
galem72
вчера в 12:03
Когда его выкинут за борт, тогда, может и прибавит, а с ним — нет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:55
Все мы ожидаем!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 11:54
Неправильно поняли, «Феррари» это нынешний состав МЮ, а не Сульшер, и он не умеет водить такую машину.
dzvinka
dzvinka ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 11:41
какой еще феррари, Сульшер - это трабант
ОПС
ОПС
вчера в 11:35
Ожидать можно прибытия поезда, а с командой нужно работать для улучшения результатов.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:32
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 11:26
    Скорее физ.руководитель юнайтеда расчитует на господина Роналдо!!!??но португалец уже не молод!!!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 11:11
    "Мы играем в футбол в АПЛ. Наша команда называется "Манчестер Юнайтед"".
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 10:33
    — Сульшер, это не танк, а «Феррари», возможно Вам нужен танк.
    Нужен другой водитель.
    1bear
    1bear
    вчера в 10:29
    ожидаю,что в МЮ будет настоящий тренер,а не физрук,и тогда команда точно прибавит!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:08
    Наверно это будет после того как ты уйдешь из команды))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 09:51
    Не плохо бы, чтобы Сульшер тоже как тренер прибавил.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 09:45
    Обязательно нужно это сделать
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:40
    МЮ занимает реальное место.
    sv_1969
    sv_1969 ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 09:35
    Так и есть!Юве только отходит после его ухода!
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 09:29
    Приход Роналду только усугубил ситуацию. Он тянет одеяло на себя в ущерб командной игре и ещё пытается диктовать условия по тренерам.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:20
    Ожидания и реальность - разные вещи
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