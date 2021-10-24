Сульшер: «Ожидаю, что „Манчестер Юнайтед“ прибавит»

Наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о положении своего клуба перед поединком 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:

В последних матчах мы потеряли немало очков, и это нас не радует. Нужно отталкиваться от того, что имеем. Постараться улучшить наше положение. Сезон длинный, команды, с которыми мы боремся, не будут терять много очков.