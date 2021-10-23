Петржела: «„Зенит“ победит „Спартак“, несмотря на проблемы с травмами»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
«Зенит» — фаворит, «Зенит» победит. Несмотря на проблемы с ключевыми игроками — Клаудиньо и Малкомом, «сине-бело-голубые» смогут найти подходящие замены. У «Спартака» сейчас непростой период, последнее обидное поражение от «Лестера» может поднять боевой дух, но его не хватит, чтобы обыграть львов.
Готов поспорить, что Клаудиньо и Малком будут готовы сыграть, а Оздоев у вас давно выбыл из строя.
Готов поспорить, что Клаудиньо и Малком будут готовы сыграть, а Оздоев у вас давно выбыл из строя.
И не верьте тем кто "кидает шапки"...раньше времени....
Треть стоимости состава Зенита опять в лазарете.....
Да и Спартак обрёл уверенность после 6-ти голов Наполи и Лестеру...
И не верьте тем кто "кидает шапки"...раньше времени....
Треть стоимости состава Зенита опять в лазарете.....
Да и Спартак обрёл уверенность после 6-ти голов Наполи и Лестеру...
Тем более в Санкт-Петербурге играем трационно плохо.
Весь вопрос, сможет ли Спартак перестрелять Зенит в атаке, потому что с такой защитой ловить нЕчего. Тем более в отсутствие Жиго.
Тем более в Санкт-Петербурге играем трационно плохо.
Весь вопрос, сможет ли Спартак перестрелять Зенит в атаке, потому что с такой защитой ловить нЕчего. Тем более в отсутствие Жиго.