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Петржела: «„Зенит“ победит „Спартак“, несмотря на проблемы с травмами»

вчера, 21:17
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

«Зенит» — фаворит, «Зенит» победит. Несмотря на проблемы с ключевыми игроками — Клаудиньо и Малкомом, «сине-бело-голубые» смогут найти подходящие замены. У «Спартака» сейчас непростой период, последнее обидное поражение от «Лестера» может поднять боевой дух, но его не хватит, чтобы обыграть львов.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 11:18, ред.
А Понсе, Маслов, Мелкадзе не считается?! У Спартака только двое нападающих здоровы!
Чист
Чист
сегодня в 09:41
это футбол -тем он и интересен -всё может быть -а если как Зенит выходит в лиге наперёд проигрывая и говорить что сделаешь такая группа нам пока не всилу - то конечно проиграют -
ОПС
ОПС
сегодня в 04:25
Это футбол и все может произойти.
makkie
makkie ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:39
Троих, это кого?
Готов поспорить, что Клаудиньо и Малком будут готовы сыграть, а Оздоев у вас давно выбыл из строя.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:00, ред.
Шансы 50/50.....
И не верьте тем кто "кидает шапки"...раньше времени....
Треть стоимости состава Зенита опять в лазарете.....
Да и Спартак обрёл уверенность после 6-ти голов Наполи и Лестеру...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:19, ред.
Петржела бежит впереди паравоза....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:09
У игромана проснулся дар провидца,ха-ха...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:58
Власта все никак не напросится вместо Семака))
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:47
С турнирной точки зрения было бы отлично , чтобы спартак обыграл зенит, но это из разряда фантастики...
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:28
У Зенита не будет троих, а вы все о своём единственном Жиго горюете.
протон
протон
вчера в 21:26
В этом матче можно рискнуть и взять комбинированную ставку. Питерцы итак уже много очков подарили соперникам. В грядущей встрече они сосредоточатся на своей игре и смогут одолеть грозного противника, сумев пробить также базовый тотал на игру.
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:24
Согласен....игра на 3 результата...как повезет...
протон
протон
вчера в 21:22
учитывая последние игры зенита, случиться может все.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:20
Каких львов? Этих что-ли?
makkie
makkie
вчера в 21:19
Спартак сейчас не в том состоянии, чтобы выигрывать у Зенита.
Тем более в Санкт-Петербурге играем трационно плохо.
Весь вопрос, сможет ли Спартак перестрелять Зенит в атаке, потому что с такой защитой ловить нЕчего. Тем более в отсутствие Жиго.
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