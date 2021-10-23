Куман: «Результат Класико не будет иметь решающего значения»

Главный тренер «Барселоны» порассуждал о предстоящем матче с «Реалом» в 10-м туре Примеры.

Это игра важна, мы можем показать, что «Барселона» на правильном пути, соответственно важен результат. Мы должны играть без страха, с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения.

Не знаю, не верят ли люди в нас, но у нас нет неуверенности в себе. Явного фаворита нет.

Мы играем дома, люди за нас. Я не испытываю страх.