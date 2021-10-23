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Куман: «Результат Класико не будет иметь решающего значения»

вчера, 15:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман порассуждал о предстоящем матче с «Реалом» в 10-м туре Примеры.

Это игра важна, мы можем показать, что «Барселона» на правильном пути, соответственно важен результат. Мы должны играть без страха, с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения.

Не знаю, не верят ли люди в нас, но у нас нет неуверенности в себе. Явного фаворита нет.

Мы играем дома, люди за нас. Я не испытываю страх.

«Барселона» встретится с «Реалом» в воскресенье, 24 октября. Начало матча — в 17:15 по московскому времени.

Матч с «Реалом» пропустят несколько ключевых игроков «Барсы».

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Все комментарии
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:48
    А что тогда будет иметь решающее значение? Матч с Гранадой, которой проиграл в прошедшем сезоне? Вообще, его не понимаю
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 18:49
    Постарайтесь хотя бы не проиграть со счетом 0:5, а то Реал всегда ждет такого момента когда Барса не сильна, чтобы победить для истории. Они не смогут иначе, например вот так:
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 18:02
    Очень жаль что все так печально
    zooveterinar
    zooveterinar ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Голландец решил иначе!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 17:13
    Стандартный набор слов,большая похожа на ересь конечно,но может я и ошибаюся!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 16:37
    Проиграют – вылетит, как пробка.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 16:27
    Смотрю для него вообще результаты не имеют значения, он всё чего то создаёт
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 16:27
    Шансы у Барсы ноль,Реал их победит легко,так надо брат.
    протон
    протон
    вчера в 16:24
    Главное - неустойка, - добавил Куман.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:00
    Для меня результат будет иметь решающее значение!
    gentlewolf
    gentlewolf
    вчера в 15:58
    Чую я, что перевод "феноменален"...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:55
    Для тренеров это очень важная игра.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:53
    "Эта игра будет завтра, и победит тот, кто забьет больше голов".
    particular
    particular
    вчера в 15:40
    Дааа... Похоже, что времена принципиальных противостояний безвозвратно уходят в прошлое. Все эти фразы про важность, путь и значение не более чем компромиссная позиция к возможности поражения 🧐️
    112910415
    112910415
    вчера в 15:37
    тренер чует, что результат может быть неприятным !
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:24
    Зачем вообще играть, если матч ничего не решает? Куман уже оправдывается
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:22, ред.
    Конечно важен конечный результат! Но нести такое болелам это надо быть или храбрецом или глупцом!
    амурец
    амурец
    вчера в 15:21
    Этот результат возможно решит судьбу тренера Барселоны
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:19
    Уберут его скоро
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:18
    Реал принципиальнейший соперник для Барселоны. Класико важнейший матч для фанатов в сезоне который все ждут с нетерпением. За победу в Класико фанаты многое простят команде а Куман говорит что результат не важен. Он все больше закапывает себя и настраивает всех против себя.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 15:13
    Что он несёт?
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 15:10
    У Барсы сейчас тяжёлые времена.
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