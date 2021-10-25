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Болельщик «Спартака»: «На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН»

вчера, 08:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Фанат «Спартака» Иван Федоров подтвердил информацию о задержании фанатов московского клуба в перерыве матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

В перерыве между первым и вторым таймом мы пошли на выход со стадиона. При выходе ворота были закрыты, никого не выпускали по непонятным причинам. Было много народу, около 100 человек, началась суета.

На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами. Посадили в машину, мы там сидели часа полтора, и нас отвезли в отделение.

Это было 43-е отделение по Петроградскому району. Оформили протокол, нас было пять человек. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram. Звонит начальство местное, мы уехали вдвоем, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:26
Опять вели себя как животные,а в прессе делают себя жертвами,как это по спартаковски))
Бгг, повалили со стадиона после 1 тайма? Настоящие фанаты Спартака)))
Навзир
Навзир ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:07
Да ладно вам, когда в Грозном пара этих охломонов получили за дело,тут на всех ресурсах орали что это святые великомученики,(пострадавшие от варваров на которых креста нет), за великое дело святого раба Спартака. А теперича глянь,оказывается это они варвары без креста,однако.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:41
Значит безобразничали и пили не яблочный сок.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:48
Сидели тихо-мирно,никого не трогали,примус починяли,и вдруг шаги на лестнице ,а это нас арестовывать идут...И так в каждом городе,куда добираются многочисленные безработные фанаты "Спартака".
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:47
Стояли тихонько, попивая яблочный сок и тут ни с того ни с сего налетели злые хулиганы и избили примерных мальчиков. Что-то не верится в эти сказочки.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:13
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 11:04
    После первого тайма пошли на выход) настоящие ПРЕДАННЫЕ болельщики.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Вот тут согласен, в остальном нет, эти болельщики оплатили форму и дубинки этих быдломоновцев)
    311
    311
    вчера в 10:58, ред.
    В чем прикол ехать в Питер и сливаться с матча после первого тайма? Еще и фанатами себя считают!)
    Эджуке
    Эджуке
    вчера в 10:03
    Ой - ну прямо ангелочки. С крылышками
    YVG
    YVG
    вчера в 10:02
    Болельщики спартака всегда отличались строгой дисциплиной и спокойствием, зря с ними так.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:23
    Просто так ОМОНовцы нападать не будут, фанатам веры мало особенно спартаковским.
    mat73
    mat73
    вчера в 09:23
    А отпи..ть надо было не болельщиков спартаковских, а игроков на поле находящихся. Больше на пользу общего дела пошло бы!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:15
    Послушать фанатов, так они образец поведения на стадионе.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 09:14
    Есть и другие способы задержания.
    7gk8gtpkn96f
    7gk8gtpkn96f
    вчера в 08:58
    Не заладился денёк у пацанов
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:43
    А зачем после первого тайма уходить со стадиона? Дебоши в городе устраивать? Представляю, с каким настроением они бы вывалились со стадиона после 4:0.
    Да и вторую часть марлезонского балета пропустили бы🤣
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:32
    В общем фанаты отхватили по полной: и на поле, и за пределами.
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 08:32
    Не верю ни одному слову. Просто так никогда не задерживают. Значит крушили и ломали кресла и т.д.
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