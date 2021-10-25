Болельщик «Спартака»: «На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН»

Фанат «Спартака» Иван Федоров подтвердил информацию о задержании фанатов московского клуба в перерыве матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

В перерыве между первым и вторым таймом мы пошли на выход со стадиона. При выходе ворота были закрыты, никого не выпускали по непонятным причинам. Было много народу, около 100 человек, началась суета.

На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех положили, били дубинками, шокерами. Посадили в машину, мы там сидели часа полтора, и нас отвезли в отделение.

Это было 43-е отделение по Петроградскому району. Оформили протокол, нас было пять человек. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram. Звонит начальство местное, мы уехали вдвоем, трое остались там. Нам звонили московские опера, просили вернуться. У парня, который там сейчас, пробита голова.