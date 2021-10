Голкипер «Гленторана» Аарон Маккэри был удален с поля в матче чемпионата Северной Ирландии против «Колрейна».

Причина — вратарь был так разозлен пропущенным голом, что подбежал к своему партнеру по команде Бобби Бернсу и сначала сильно толкнул его в грудь, после чего продолжил душить его на земле.

Just wait for the replay...



The goalkeeper takes down his team-mate with a wrestling move before getting sent off! 😳pic.twitter.com/BUTYwtD1nI