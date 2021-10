Молодёжная женская сборная ДР Конго ночевала на улице

Необычный случай произошел в Африке.

Женская сборная ДР Конго (U-20) отправилась на выезд в Камерун. Спортсменкам пришлось ночевать на улицах Яунде, поскольку их федерация футбола не заплатила за отель.

This is the Congo u20 women's team sleeping in the street after being kicked out of hotel, which @fecofa_kinshasa failed to pay. Below they are training in the streets. Makes you wonder where that earmarked @FIFAcom women's football funding went? https://t.co/LADbMYj9fN pic.twitter.com/Awv5xedgpw