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Цорн: «Травмированных реально много»

вчера, 14:48

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн пожаловался на нехватку состава из-за травм.

У нас сейчас не все здорово с составом, травмированных реально много. Камано и Лисакович вернулись из своих сборных с повреждениями, на данный момент они на сто процентов не готовы. По-прежнему продолжает лечение Мурило.

С учетом долгосрочной травмы Магкеева у тренерского штаба нет выбора в центр обороны. Едвай, как и Рыбус, провел первый матч после достаточно долгой паузы, тренер смог использовать Баринова на его позиции в опорной зоне. Но понятно, что и Едваю, и Рыбусу понадобится какое-то время, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:58
Отмазывает нового тренера, на всякий случай.
1bear
1bear
вчера в 15:47
Желаю Сочи победы !!!
dеigandre
dеigandre ответ Рагнарёк (раскрыть)
вчера в 15:28
Хоть один комментарий руководства, где сказано, что Марко уволили за результаты сможешь показать?
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 15:13
При увольнении Марко никто не стал учитывать эти травмы, однако новому тренеру аккуратно соломку стелят, лицемеры.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:52
У Сочи есть шанс раздобыть сразу три очка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Скорейшего выздоровления всем !
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