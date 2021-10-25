Цорн: «Травмированных реально много»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн пожаловался на нехватку состава из-за травм.

У нас сейчас не все здорово с составом, травмированных реально много. Камано и Лисакович вернулись из своих сборных с повреждениями, на данный момент они на сто процентов не готовы. По-прежнему продолжает лечение Мурило.

С учетом долгосрочной травмы Магкеева у тренерского штаба нет выбора в центр обороны. Едвай, как и Рыбус, провел первый матч после достаточно долгой паузы, тренер смог использовать Баринова на его позиции в опорной зоне. Но понятно, что и Едваю, и Рыбусу понадобится какое-то время, чтобы набрать оптимальные кондиции.