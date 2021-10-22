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Семак: «Не уверен, что Малком и Клаудиньо смогут выйти против „Спартака“»

вчера, 16:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными Малкомом и Клаудиньо перед матчем 12-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в поединке под вопросом. Не уверен, что они смогут выйти против «Спартака».

Ситуация прояснится после прохождения Малкомом МРТ. Надеюсь, что по Клаудиньо все обойдется.

Напомним, что оба футболиста пропустили тренировку клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:52
один из них наверняка сможет выйти, если будет нужно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:13
Ну ладно тренировку задвинули...бразильцы...с них спрос то....
Но хоть позвоните коучу...появитесь к воскресенью...иль нет....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:45
И что теперь?
протон
протон
вчера в 19:04
Надеюсь, Клаудиньо сыграет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:54
Лучше бы не играли
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
И без двух олимпийских бездельников победят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:37
Малколм точно не выйдет, второй под вопросом
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:36
Скорейшего им выздоровления.
idres
idres
вчера в 17:18
Ну не сказать чтобы очень критично, но неприятно
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:09
По выделываются по выделываются и выйдут.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:01
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:00
    Будет ничья?!!
    drug01
    drug01
    вчера в 17:00
    Это спец уловка
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:55
    Ничего страшного!Ждем хорошей игры от обоих клубов!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 16:55
    фк " ЗЕНИТ " порвёт фк " СПАРТАК " - как Тузик мячик...
    " ЗЕНИТ " Чемпион!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:40
    И так справятся,без них,нужна ничейка!
    МапС
    МапС
    вчера в 16:38
    Здоровья бразилам! У Спартака тоже не без потерь.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:29
    Значит без выигрывать надо.
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