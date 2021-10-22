Семак: «Не уверен, что Малком и Клаудиньо смогут выйти против „Спартака“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными Малкомом и Клаудиньо перед матчем 12-го тура РПЛ со «Спартаком»:
Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в поединке под вопросом. Не уверен, что они смогут выйти против «Спартака».
Ситуация прояснится после прохождения Малкомом МРТ. Надеюсь, что по Клаудиньо все обойдется.
Напомним, что оба футболиста пропустили тренировку клуба.
Но хоть позвоните коучу...появитесь к воскресенью...иль нет....
Но хоть позвоните коучу...появитесь к воскресенью...иль нет....
" ЗЕНИТ " Чемпион!!!
" ЗЕНИТ " Чемпион!!!