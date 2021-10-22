Семак: «Не уверен, что Малком и Клаудиньо смогут выйти против „Спартака“»

Наставник «Зенита» рассказал о ситуации с травмированными Малкомом и Клаудиньо перед матчем 12-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в поединке под вопросом. Не уверен, что они смогут выйти против «Спартака».