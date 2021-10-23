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Березуцкий рассказал, когда Магнуссон вернётся к тренировкам в общей группе

вчера, 22:25

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ходе восстановления после травмы защитника Хордура Магнуссона.

Магнуссона можно включить в заявку любой момент, но есть ли в этом смысл? Хордур восстанавливается. Очень хорошо работает, начал на поле, даже чуть с мячом. Но не с командой, не работает в общей группе. По нашей оценке, где-то через месяц — три недели сможет частично работать в общей группе.

Напомним, что в апреле Магнуссон перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:37
Всё правильно! Как-никак, а Магнуссон наш гость и поэтому...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:32
Главное Магнуссону восстановиться полностью.....а пока его здорово заменил Бийол.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:25
Торопиться нет никакой необходимости до полного восстановления. Удачи !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:39
Форсировать выздоровление не надо, пусть все идет своим чередом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:30
Магнусона не хватает команде,здоровья ему!
blitz
blitz
вчера в 23:27
Не хватает Хордура армейцам, ждём возвращения его в строй.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:11
Серьезная травма, ещё месяц восстанавливаться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:56
Согласен Геннадий, очень не хватает Хордура АВБ.
Удачи завтра Зениту.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:28
Словом,боец на следующий год.А его очень не хватает,особенно дальних разрезающих пасов на Фернандеса.Надеюсь,за период вынужденного отдыха он это своё ценное качество не утратит.
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