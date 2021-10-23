Березуцкий рассказал, когда Магнуссон вернётся к тренировкам в общей группе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ходе восстановления после травмы защитника Хордура Магнуссона.
Магнуссона можно включить в заявку любой момент, но есть ли в этом смысл? Хордур восстанавливается. Очень хорошо работает, начал на поле, даже чуть с мячом. Но не с командой, не работает в общей группе. По нашей оценке, где-то через месяц — три недели сможет частично работать в общей группе.
Напомним, что в апреле Магнуссон перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия.
Удачи завтра Зениту.
Удачи завтра Зениту.