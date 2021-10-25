Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев еще не готов к возвращению на поле. Об этом заявил агент футболиста Олег Еремин.
Игорь играть пока не может, он еще лечится. При готовности он бы уже играл.
Сможет ли он выйти на поле в следующем матче с «Металлургом» в Кубке России? Пока неизвестно, будет понятно по самочувствию.
а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
Хороший защитник, скорейшего восстановления ему, он как талисман, при нём Акинфеев ловил сухари.)).
Хороший защитник, скорейшего восстановления ему, он как талисман, при нём Акинфеев ловил сухари.)).