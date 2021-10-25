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Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы

вчера, 15:03

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев еще не готов к возвращению на поле. Об этом заявил агент футболиста Олег Еремин.

Игорь играть пока не может, он еще лечится. При готовности он бы уже играл.

Сможет ли он выйти на поле в следующем матче с «Металлургом» в Кубке России? Пока неизвестно, будет понятно по самочувствию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Дивеев в сборной как лев сражается, помнится с перемотанной головой играл даже

а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:02
С Металлургом даже не стоит пытаться его включать в заявку, а вот дальше Игорь очень нужен.
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:27
В Липецк не полетели Дивеев, Акинфеев, Фернандес, Заболотный.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:57
В Липецке его ставить было бы не умно в любом случае. Надо не забывать, что Дивеев и у Карпина сборной основной защитник, а скоро решающие матчи! Здоровья и полного восстановления!
ДСА
ДСА
вчера в 15:57
Уж с Металлургом его лучше поберечь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:55
В Липецке и без Игоря можно и нужно играть. пусть восстанавливается.
Хороший защитник, скорейшего восстановления ему, он как талисман, при нём Акинфеев ловил сухари.)).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
Пусть выздоравливает к следующему туру, кубковую игру как нибудь без него проведём.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Ничего страшного не произойдёт если он вообще не поедет в Липецк, там и эксперементальным составом сможет сыграть.
Cat01
Cat01
вчера в 15:34
Ждём на футбольном поле
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:32
Хорошо,что не удалось никуда пристроить(не верю в то,что кто-то умный отсоветовал!) рабочую лошадку -Яку Бийола(Словом Як и Буйвол в одном лице!),что сейчас и выручает.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:31
В данном случае я имел ввиду что чем раньше он наберёт такие кондиции при которых можно спокойно выходить на поле тем лучше. В ближайшем кубковом матче ему действительно отнюдь не обязательно выходить на поле, там вообще лучше провести ротацию состава и задействовать тех кто не особо много получает игрового времени.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:27
А зачем ему в липецк ехать ? Но на игре с КС он был в заявке и сидел на лавке. Я думаю Игоря готовят к Рубину 30-го.
David Young
David Young
вчера в 15:18
Желаю ему как можно скорее вернуться в строй.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:17
Скорейшего возвращения на поле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:17
Нельзя торопиться
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:14
Не готов и торопится не надо.
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