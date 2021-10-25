Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы

Защитник ЦСКА еще не готов к возвращению на поле. Об этом заявил агент футболиста Олег Еремин.

Игорь играть пока не может, он еще лечится. При готовности он бы уже играл.

Сможет ли он выйти на поле в следующем матче с «Металлургом» в Кубке России? Пока неизвестно, будет понятно по самочувствию.