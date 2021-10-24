«Интер» хочет подписать Азмуна в качестве замены Алексису Санчесу

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вчера, 18:12

Нападающий «Зенита» может перебраться в «Интер».

Миланский клуб намерен подписать иранца следующим летом свободным агентом, когда у форварда закончится контракт с «Зенитом». «Интер» рассматривает Азмуна в качестве замены . Если данный переход состоится, Сердар будет выполнять роль второго форварда, подменяя .

В нынешнем сезоне Азмун провёл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. У иранца также есть предложения из чемпионата Франции.