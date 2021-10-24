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«Интер» хочет подписать Азмуна в качестве замены Алексису Санчесу

вчера, 18:12

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перебраться в «Интер».

Миланский клуб намерен подписать иранца следующим летом свободным агентом, когда у форварда закончится контракт с «Зенитом». «Интер» рассматривает Азмуна в качестве замены Алексису Санчесу. Если данный переход состоится, Сердар будет выполнять роль второго форварда, подменяя Эдина Джеко.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу. У иранца также есть предложения из чемпионата Франции.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:17
Милану с таким де успехом нужно срочно покупать Дзюбу, как возможную замену Ибрагимовичу. Хотя Златан и в 50 будет эффективнее нынешнего Артёмки
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:13
Азмун хороший игрок, но чтобы заменить Санчесу разница небо и земля!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:35
А может и не перебраться, если клубы не договорятся.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:26
Интер может опоздать, Азмуна могут зимой увести...
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 18:41
Ну, если в Италии овёс дешевле чем во Франции, то можно и в Милан.
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:40
Такими темпами Сердар так и будет в санкт-петербургском Зените играть. Для клуба может и хорошо, а вот для его карьеры не очень. Хотя ему бы в таких клубах как Интернационале и Лион пришлось бы нелегко в плане нагрузок и борьбы за место в составе, сразу железным основным ему там не стать, но в принципе это возможно. Вообще ему бы подошли сильные клубы Топ-5 не относящиеся к топовым, или немного недотягивающие, например Астон Вилла, Ренн, Верона, Штутгарт.
1bear
1bear
вчера в 18:33
В Интер конечно интересно,но вряд ли получится
particular
particular
вчера в 18:27, ред.
Зенит дотянул резину - и в ЛЧ феерия благодаря Азмуну не случилась, и продать за десятки лимонов оказия не подвернулась. Теперь придётся зимой за копейки уступать или летом отпустить бесплатно 🤔 Блестяще 😂️
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:26
он уже не тот
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:22
Шансы есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:21
Десять млн придётся платить, чтобы заманить Азмуна.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:21
    Alexnvr
    Alexnvr
    вчера в 18:20
    Интер уже начал строительство конюшни для 18 скакунов Азмуна? К сожалению Азмун выбрал бабло. Хотя до лета ещё время есть, может одумается.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:15
    Азмун подходит Интеру. В паре с Джеко было бы неплохо посмотреть его. Надеюсь иранец одумается и выберет футбол вместо бабла
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 18:13, ред.
    Надеюсь, он уйдет в Интер)) Игроки его уровня уже не прогрессируют в РФПЛ. с точки зрения развития Азмуна как игрока, ему лучше выбрать европейский клуб, пока есть интерес к нему. Интерес может скоро пропасть. Удачи Азмуну
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