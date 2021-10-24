«Ювентус» заинтересован в подписании Кепы

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перебраться в Серию А.
В подписании испанца заинтересован «Ювентус». Туринский клуб рассматривает Кепу в качестве замены Войцеху Щесны, который демонстрирует неуверенную игру на старте нынешнего сезона. В трансфере Аррисабалаги лично заинтересован главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Стоит отметить, что претендентом на вратаря является ещё одна команда из Серии А.
В нынешнем сезоне Кепа провёл 3 матча за «Челси» во всех турнирах, пропустив 2 гола. Испанскому голкиперу удалось отстоять на ноль в одной встрече.