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«Ювентус» заинтересован в подписании Кепы

вчера, 17:40

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может перебраться в Серию А.

В подписании испанца заинтересован «Ювентус». Туринский клуб рассматривает Кепу в качестве замены Войцеху Щесны, который демонстрирует неуверенную игру на старте нынешнего сезона. В трансфере Аррисабалаги лично заинтересован главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Стоит отметить, что претендентом на вратаря является ещё одна команда из Серии А.

В нынешнем сезоне Кепа провёл 3 матча за «Челси» во всех турнирах, пропустив 2 гола. Испанскому голкиперу удалось отстоять на ноль в одной встрече.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:36
Дорого из Англии покупать.
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 18:09
Днаря на днаря.
Cat01
Cat01
вчера в 17:58
Ждём первые на очереди
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