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Агент: «Азмун не уйдёт из „Зенита“. Он кормит 18 лошадей»

вчера, 13:16

Агент нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отреагировал на слухи, которые связывают его клиента с переходом в «Лион»:

Азмун не уйдёт из «Зенита». Если он и покинет клуб, то точно не в этом сезоне. В «Зените» он получает более 6 млн евро в год. Не думаю, что французы предложат ему такие деньги. Азмун кормит 18 лошадей. Им нужно что-то есть.

Добьется ли он успеха во Франции, непонятно. Потребуется адаптация.

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» принял участие в 13 поединках во всех турнирах, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 18:12
Ну, Семак и Караваев там экс-лошади. Кто ещё эти 16.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:38
Шесть млн евро это больше чем получают все пенсионеры Питера, подскажите миллеру.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:25
Азмун купил себе немного ЦСКА?
альсато
альсато ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 17:08
позвольте узнать..а когда был у нас футбол?))))
морозз
морозз
вчера в 17:04
Огромное бабло в российском чемпионате губит не только наши таланты, но и успокаивает легионеров, даёт им забыть что в футболе…помимо огромных денег, есть ещё и желание постоянного совершенствования, которому нет предела!
Zak11
Zak11
вчера в 16:48
В этом и есть проблема. Клубы платят сумасшедшие деньги, никто не едет в европу играть. Азмун тоже пригрелся. Хотя амбиции должны быть выше бабла. Рад за наших молодых пацанов, которые сразу же уехали в Испанию. Если хочешь играть в футбол - должен ехать заграницу. У нас футбола уже давно нет
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 16:47
Конечно, французские крохи не идут не в какое сравнение с имеющейся кормушкой)
4RT
4RT
вчера в 16:39
Дзюба заржал
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:37
Скорее сам Азмун кормится!!! И очень неплохо!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:00
Да что вы говорите! Ничего себе какая работа у Сердара в Зените) Он реально очень важен для питерского клуба.
протон
протон
вчера в 15:49
а как же жена и алименты?
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 15:30
Каких лошадей он имел ввиду??? Тех , кто бегает рядом???
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 15:26
Вот и ответ, 6млн и не топ игрок, не уйдет потому что хорошо платят. Вся суть нашего чемпа
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:25
Пока не поиграет, не узнаете
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 15:21
Надо переподписывать, пока не поздно !
Думаю, от пятилетнего контракта на 8 млн. в год, он не откажется...
ДСА
ДСА
вчера в 15:21
Тут можно согласиться, Азмун явно не дурак.
makkie
makkie
вчера в 15:19
В «Зените» он получает более 6 млн евро в год
______________________________

А потом удивляемся, почему европейские игроки едут в Россию исключительно заработать.
Азмун и на половину своей зарплаты не играет. Вернее, играет - но для Зенита это лишь локальные успехи в многострадальном РПЛ почти без конкуренции и лояльностью во всём.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:17
18 лошадей - это не стая воробушков, буханкой хлеба не отделаешься.
112910415
112910415
вчера в 15:05
тогда до конца жизни останется
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:03
Наконец агент слил правду о его зряплате.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:00
"Лион" не вариант. Загонит весь табун, пока до Франции доскачет. Как вариант в Англию морем.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 14:43
Прожорливые нынче лошади пошли!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:42
Пусть сегодня забьёт парочку Спартаку!
memphis
memphis
вчера в 14:25
Так вот почему ЦСКА вчера неожиданно обыграл КС, Азмун в перерыве овса подвез
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:23
18 лошадей? Он что на скутере ездит?))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:22
Азмун получает в Зените более 6 евролямов и сильно не напрягается. В России больше ни у кого нет такой большой зарплаты
В Лионе зарплата будет намного меньше, а трудиться придётся больше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 14:21
за что Малком получает 8?) вот где вопросы.
phantom-k
phantom-k
вчера в 14:21
Какой Лион? Ни одна европейская команда никогда не даст ему такую зарплату…
phantom-k
phantom-k
вчера в 14:16
Сколько он получает?????? За что???? Бомжи такие бомжи…
Палыч82
Палыч82
вчера в 14:15
Это какой-то не Сердар, а Серкан Азмун получается,))
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