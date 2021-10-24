Агент: «Азмун не уйдёт из „Зенита“. Он кормит 18 лошадей»

Агент нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отреагировал на слухи, которые связывают его клиента с переходом в «Лион»:
Азмун не уйдёт из «Зенита». Если он и покинет клуб, то точно не в этом сезоне. В «Зените» он получает более 6 млн евро в год. Не думаю, что французы предложат ему такие деньги. Азмун кормит 18 лошадей. Им нужно что-то есть.
Добьется ли он успеха во Франции, непонятно. Потребуется адаптация.
В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» принял участие в 13 поединках во всех турнирах, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.
Думаю, от пятилетнего контракта на 8 млн. в год, он не откажется...
Думаю, от пятилетнего контракта на 8 млн. в год, он не откажется...
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А потом удивляемся, почему европейские игроки едут в Россию исключительно заработать.
Азмун и на половину своей зарплаты не играет. Вернее, играет - но для Зенита это лишь локальные успехи в многострадальном РПЛ почти без конкуренции и лояльностью во всём.
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А потом удивляемся, почему европейские игроки едут в Россию исключительно заработать.
Азмун и на половину своей зарплаты не играет. Вернее, играет - но для Зенита это лишь локальные успехи в многострадальном РПЛ почти без конкуренции и лояльностью во всём.
В Лионе зарплата будет намного меньше, а трудиться придётся больше.
В Лионе зарплата будет намного меньше, а трудиться придётся больше.