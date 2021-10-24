Агент: «Азмун не уйдёт из „Зенита“. Он кормит 18 лошадей»

Агент нападающего «Зенита» отреагировал на слухи, которые связывают его клиента с переходом в «Лион»:

Азмун не уйдёт из «Зенита». Если он и покинет клуб, то точно не в этом сезоне. В «Зените» он получает более 6 млн евро в год. Не думаю, что французы предложат ему такие деньги. Азмун кормит 18 лошадей. Им нужно что-то есть.

Добьется ли он успеха во Франции, непонятно. Потребуется адаптация.