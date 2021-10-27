Калиниченко попросил «Спартак» организовать встречу тренера с ветеранами

Бывший футболист «Спартака» попросил руководство клуба организовать встречу с болельщиками и ветеранами московской команды и блогерами.

Прочитал слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова: «Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет».

Хотел бы выступить с инициативой как блогер и предложить встретиться не со всей командой, а с главным тренером, капитаном и вице-капитаном.

После всего этого безобразия у меня накопилось огромное количество вопросов по футбольной части, на которые не удается получить ответы.

Все мы футбольные люди, друг друга должны понять. Со мной еще будут другие блогеры, которые тоже не все понимают, и присоединятся некоторые другие ветераны «Спартака».

Готов ручаться за конфиденциальность разговора, если на этом будут настаивать тренер и футболисты. Дело не в хайпе, а в желании разобраться в ситуации и понять, что происходит изнутри.

Жду официального ответа, даже если это будет мотивированный отказ.