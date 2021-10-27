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Калиниченко попросил «Спартак» организовать встречу тренера с ветеранами

вчера, 20:17

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко попросил руководство клуба организовать встречу с болельщиками и ветеранами московской команды и блогерами.

Прочитал слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова: «Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет».

Хотел бы выступить с инициативой как блогер и предложить встретиться не со всей командой, а с главным тренером, капитаном и вице-капитаном.

После всего этого безобразия у меня накопилось огромное количество вопросов по футбольной части, на которые не удается получить ответы.

Все мы футбольные люди, друг друга должны понять. Со мной еще будут другие блогеры, которые тоже не все понимают, и присоединятся некоторые другие ветераны «Спартака».

Готов ручаться за конфиденциальность разговора, если на этом будут настаивать тренер и футболисты. Дело не в хайпе, а в желании разобраться в ситуации и понять, что происходит изнутри.

Жду официального ответа, даже если это будет мотивированный отказ.

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Все комментарии
n98vg7g2f47r
n98vg7g2f47r
сегодня в 03:40
Вот это правильно
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:57
Гнать в первую очередь надо Федуна.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:41
Встреча конечно нужна,непонятные проигрыши.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:49
Ответ "Спартака" не соответствует остроте вопроса.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:21
Виторию гнать, но Спартак выручать!
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