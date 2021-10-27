Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»

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вчера, 13:47

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал слухи о том, что «Наполи» хотел провести матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральном поле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Пусть не боятся и идут играть. Никто тут не собирается заражать «Наполи» коронавирусом. Да и, собственно говоря, если посмотреть график пребывания спортсменов, когда они на гостевых матчах, они же ни с кем не соприкасаются. Пусть они свои неаполитанские штучки, хитрости выключают и играют по-честному.

Отметим, пресс-служба «Спартака» уже выступила с заявлением, что матч против «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле.