ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Милонов: «Никто в России не собирается заражать „Наполи“ коронавирусом»

вчера, 13:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи24.11.2021 в 18:30 Не начался

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал слухи о том, что «Наполи» хотел провести матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака» на нейтральном поле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Пусть не боятся и идут играть. Никто тут не собирается заражать «Наполи» коронавирусом. Да и, собственно говоря, если посмотреть график пребывания спортсменов, когда они на гостевых матчах, они же ни с кем не соприкасаются. Пусть они свои неаполитанские штучки, хитрости выключают и играют по-честному.

Отметим, пресс-служба «Спартака» уже выступила с заявлением, что матч против «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле.

Все новости
Павлюченко — о Губерниеве: «Пускай не лезет в футбол»
Сегодня, 21:22 Комментарии7
Орлов: «„Спартак“ — идиоты»
Сегодня, 20:14 Комментарии29
Рианчо: «Дзюба ещё не так стар, чтобы забыть о сборной»
Сегодня, 19:01 Комментарии11
Ракицкий: «Для нас всё решится в Турине»
Сегодня, 17:52 Комментарии20
Жирков об «Уфе»: «Пока на эту тему ничего не слышал»
Сегодня, 17:27 Комментарии7
Газзаев: «Было бы логично, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКА»
Сегодня, 16:36 Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:33
Опять Наполи взялся за старое. В прошлом сезоне на игру с Ювентусом отказались прилететь и получили сначала технарь но потом решение пересмотрели и перенесли матч. Сейчас в Россию не хотят лететь. УЕФА не должен идти у них на поводу. Если не явятся на матч то засчитать им 0:3 и штраф дать.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 17:20
Интересно,а если и вправду Наполи не приедет в Москву то это техническое поражение будет или нет? Какие то итальянские махинации начинаются
makkie
makkie
вчера в 15:51
Неужто лидер Италии боится играть со Спартаком?
Не бойтесь, дурашки, у нас Рассказов с Максименко. Уже ждут в гости ))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:23
Ну и хорошо!
4RT
4RT
вчера в 14:42
А вот мы их "векторинчиком"!😁
112910415
112910415
вчера в 14:40
редкостно умён )
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Почему бы и нет)...в Италии Наполи реально получил трешку...
memphis
memphis
вчера в 14:23, ред.
И тут рыжий гном этот
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:21
Милонов реально думает, что "Наполи" боится "Спартак" с его Рассказовыми и Максименко? Хотя в Лиги Европы хотя бы Мозес начнет играть немножко.
Futurista
Futurista ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:15
Политика двойных стандартов у всех...наших футболистов Италия к себе пускает, болельщиков и всех остальных из России нет...ничего удивительного...выборочная фильтрация в основном ориентированная на бабло и политику...
shlomo
shlomo
вчера в 14:07
Ну все, после этих слов Наполи поджал свой хвост....
galem72
galem72
вчера в 14:06
милонов открыл рот — мир пополнился очередной порцией бреда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:06
Политика двойных стандартов: наши могут заразиться КОВИД - для них ограничения, а итальянцы - нет, для них нет ограничений. Я так понимаю приедут только привитые, кто не привит - из самолета не выпустят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:00
Разве что Милонов своим идиотизмом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:51
Интересно откуда он тогда везде берётся,он таких наверно Милоновых
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:51
Они сами могут заразить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100