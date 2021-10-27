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Кавазашвили: «Алексей Миранчук — избалованный судьбой мальчик»

вчера, 13:02

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Разница подготовки игроков в российских и европейских клубах колоссальная. Если переносить на житейский лад, то в Европе всё чистенько, красиво, сытно. А у нас идешь по улице — темно, грязно, так еще и по башке дадут. Такая же ситуация с подготовкой футболистов. Небо и земля.

Там все совершенствуется, а наш чемпионат ниже среднего по уровню. Поэтому любой футболист, который мало-мальски хорошо играет в РПЛ, в европейском чемпионате просто не конкурентен. Только в запасе и сидеть.

Даже Головин после перехода не играл в основе «Монако». Но Головина и Миранчука даже сравнивать нельзя. Там огромная разница в характере. Головин — мужик, он злой по-спортивному, а Миранчук — избалованный судьбой мальчик, аристократ. Не боец вообще. Нет у него русской жилки, чтобы доказывать свою состоятельность. Поэтому он до 30 лет просидит в запасе в Италии, если не вернется в Россию.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:26
Да и Головин – тот ещё боец. Типа Лёхи Смертина 😄
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:48, ред.
По манере игры аристократ, он изящно играет, в жесткую борьбу не вступает, но такой у него футбол, а команда гасперини скорее бойцы , поэтому он просто не входит в общую концепцию игры тренера и команды в целом
А Головин да мужик, боец но не очень мощный и отскакивает от темнокожих рослых французов
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:57
Старый давно в Европе не был.Особенно в третьескоростной.Не говоря уже про "новую Европу",типа его исторической Родины.
МапС
МапС
вчера в 13:51, ред.
Избалованные мальчики в РПЛ тусуются за приличные бабки и за границу не стремятся. Кокорин - исключение и недоразумение.
dеigandre
dеigandre
вчера в 13:20
Избалованный? Что он несет?
В каком месте Миранчука баловала судьба?
beefs
beefs
вчера в 13:20
ну а что мы ожидали, убив наш футбол хотим хороших достижений...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:18
Да плевал он на всех
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:18
Как-бы не все так однозначно. Сколько наших игроков рискнуло перебраться в зарубежные топовые чемпионаты? Явно туда идут не за деньгами, а за футболом (не считая пространственно - временной парадокс в виде Александра Кокорина). Миранчук, перейдя в тот же "Зенит" и на личный счет получал бы больше и пахать на тренировках так не приходилось бы. А он все-таки рискнул перейти, но не совсем тащит - хоть и назад не стремится. А вот что что и нагрузки непривычные и в основу не может пробиться - это как-раз проблема отечественной подготовки футболистов.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:15
Ничего нового не сказал
drug01
drug01
вчера в 13:13
Способный но зазнайка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:12
Да и хрен с ним. Лучше подождать рекорда Овечкина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:11
Вроде всё по делу...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:07
К большому сожалению....все правильно сказал....
ДСА
ДСА
вчера в 13:04
Ну в Россию, так в Россию.
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