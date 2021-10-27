Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» .

Разница подготовки игроков в российских и европейских клубах колоссальная. Если переносить на житейский лад, то в Европе всё чистенько, красиво, сытно. А у нас идешь по улице — темно, грязно, так еще и по башке дадут. Такая же ситуация с подготовкой футболистов. Небо и земля.

Там все совершенствуется, а наш чемпионат ниже среднего по уровню. Поэтому любой футболист, который мало-мальски хорошо играет в РПЛ , в европейском чемпионате просто не конкурентен. Только в запасе и сидеть.

Даже Головин после перехода не играл в основе «Монако». Но Головина и Миранчука даже сравнивать нельзя. Там огромная разница в характере. Головин — мужик, он злой по-спортивному, а Миранчук — избалованный судьбой мальчик, аристократ. Не боец вообще. Нет у него русской жилки, чтобы доказывать свою состоятельность. Поэтому он до 30 лет просидит в запасе в Италии, если не вернется в Россию.