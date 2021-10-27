Семак: «Наши российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов» .

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал расширенный состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-22.
Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят из «Зенита».
Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.
Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые.
Из «Зенита» в состав сборной попали Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.
А значит и Семак - тренер уровня ЛЧ.
А Зенит - европейский суперклуб.
Остается проверить эти слова на деле, в ближайших матчах ЛЧ.
А значит и Семак - тренер уровня ЛЧ.
А Зенит - европейский суперклуб.
Остается проверить эти слова на деле, в ближайших матчах ЛЧ.
И я рад не только за ребят из "Зенита"....
Удачи им всем !!!!!
И я рад не только за ребят из "Зенита"....
Удачи им всем !!!!!
кто играет на уровне лиги чемпионов?)) Барриос, Сантос, Ракицкий, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком. Но, только вот они совсем не игроки сборной России))
Ерохин сидит на лавке на уровне ЛЧ, Круговой тоже, Мостовой тоже
кто играет на уровне лиги чемпионов?)) Барриос, Сантос, Ракицкий, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком. Но, только вот они совсем не игроки сборной России))
Ерохин сидит на лавке на уровне ЛЧ, Круговой тоже, Мостовой тоже
Ну ничего, следующие матчи в ЛЧ вернут его на грешную землю.
Ну ничего, следующие матчи в ЛЧ вернут его на грешную землю.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
Это блики в голове и на бровях мистер Симак..
Это блики в голове и на бровях мистер Симак..
https://www.youtube.com/watch?v=ChpHcPNYI4s
Я понимаю что хочется, но здравый смысл ещё никто не отменял товарищ Семак . Реалии говорят совсем об обратном , ЛЧ и ЛЕ свидетельствует о фактах !!!
Я понимаю что хочется, но здравый смысл ещё никто не отменял товарищ Семак . Реалии говорят совсем об обратном , ЛЧ и ЛЕ свидетельствует о фактах !!!