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Семак: «Наши российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов»

вчера, 17:10

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал расширенный состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-22.

Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят из «Зенита».

Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.

Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые.

Из «Зенита» в состав сборной попали Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:25, ред.
Игроки играют на уровне ЛЧ.

А значит и Семак - тренер уровня ЛЧ.

А Зенит - европейский суперклуб.

Остается проверить эти слова на деле, в ближайших матчах ЛЧ.
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 00:06
Знакомая риторика! Мы во всем впереди планеты всей!!! Но сколько не говори "халва"....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:29
Сборная есть сборная...
И я рад не только за ребят из "Зенита"....
Удачи им всем !!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 22:51
Охохо и тут Семака понесло....))))
pomor45
pomor45
вчера в 22:23
"На уровне ЛЧ" - журналистский перевёртыш, стёб. Сергей сказал: "...ребята играют в Лиге чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру". Совсем другой смысл и с этим вполне можно согласиться.
протон
протон
вчера в 22:19
Во первых здравствуйте. Во вторых игроки зенита играют в лиге чемпионов, а не на уровне лиги чемпионов
кто играет на уровне лиги чемпионов?)) Барриос, Сантос, Ракицкий, Вендел, Клаудиньо, Азмун, Малком. Но, только вот они совсем не игроки сборной России))
Ерохин сидит на лавке на уровне ЛЧ, Круговой тоже, Мостовой тоже
протон
протон
вчера в 22:19
Раз семь зенитовских, значит из Спартака больше одного не брать
Tostao
Tostao
вчера в 21:38
Серёжу занесло после победы над "Спартаком".
Ну ничего, следующие матчи в ЛЧ вернут его на грешную землю.
minai
minai
вчера в 21:20
Осталось вот так просто взять и выиграть эту SRаную Лигу Чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:22
На уровне ЛЧ у нас ни кто не играет,даже леги!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:22
Да уж представительство Зенита большое,были бы победы.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:15, ред.
Возможно Сергей Богданович имеет ввиду уровень зарплат,а не качество игры.
YVG
YVG
вчера в 19:45, ред.
Судя по выступлению спартака в ЛЧ, это далеко не так.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:30
У Семака стыда нет говорить совершенную ложь,недавние игры в лч показали,что Семак лжец.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:28
Семак: «Наши российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов»

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:26
Жестоко ошибается.
Союзник противников
Союзник противников ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 18:50
ТАк их привычно хватает только для "полуфинала ЛЧ",а Серёга птица питерского полёта-ему Кубок ЛЧ подавай!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
...7 раунда отбора.
Oliver S
Oliver S
вчера в 18:40
Зачем же ты тогда легионеров клянчишь каждый сезон, если у тебя полно российских игроков для ЛЧ.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:19
«Наши российские ребята играют на дне Лиги чемпионов»
particular
particular
вчера в 18:16
России остаётся только поклонится в пояс Семаку за подготовку такой талантливой плеяды игроков :))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:14
С трудом в это поверю...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:08
Что - то Серёжа явно курнул...
Это блики в голове и на бровях мистер Симак..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:03
Это российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов. Почему-то я даже вспомнил матч Лиги Европы — Спартак 3:4 Лестер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
Семак: «Наши российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов» .
Я понимаю что хочется, но здравый смысл ещё никто не отменял товарищ Семак . Реалии говорят совсем об обратном , ЛЧ и ЛЕ свидетельствует о фактах !!!
beefs
beefs
вчера в 17:58
ну такого от Семака не ожидал...
санек002
санек002
вчера в 17:50
место зенита да и не только это подтверждает
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:49
Попасть в список это ещё не значить что они помогут сборной
112910415
112910415
вчера в 17:43
совершенно неожиданный стёб !
drug01
drug01
вчера в 17:38
Правда играют.. Но не все
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