Семак: «Наши российские ребята играют на уровне Лиги чемпионов» .

Наставник «Зенита» прокомментировал расширенный состав сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ -22.

Что касается вызова, то, конечно, я рад за ребят из «Зенита».

Что касается личного отношения, то количество вызванных игроков из нашей команды абсолютно нормально и ожидаемо, потому что мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате России и наши российские игроки находятся под особым наблюдением главного тренера сборной, который понимает, что ребята играют на уровне Лиги чемпионов и с лидерами нашего чемпионата и показывают неплохую игру.

Думаю, это и стало причиной внимания главного тренера к тем игрокам, кто вызван впервые.