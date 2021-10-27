Сёмин назвал Крыховяка одним из лучших игроков в истории РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.
Крыховяк — это один из лучших футболистов, который когда-либо был в нашей лиге. С «Краснодаром» он уже добивается успеха.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.
Крыховяк — это один из лучших футболистов, который когда-либо был в нашей лиге. С «Краснодаром» он уже добивается успеха.
А так конечно он достойный качественный футболист. Удачи ему !!!
А так конечно он достойный качественный футболист. Удачи ему !!!