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Сёмин назвал Крыховяка одним из лучших игроков в истории РПЛ

вчера, 15:46

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

Крыховяк — это один из лучших футболистов, который когда-либо был в нашей лиге. С «Краснодаром» он уже добивается успеха.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:41
Откровенно неуместное утверждение! Что значит "один из лучших футболистов"? Это как овечкин — "один из лучших российских спортсменов". Если и сравнивать футболистов, то исключительно по их амплуа на траве. Среди опорников в скрепах, поляк — 100% лучший. Такую бешеную стату для ОПЗ показывает без ущерба своих основных задач в опоре.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:20
Я тоже так считаю....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:36
Гжесь- молодчага и работяга ! Он везде придётся ко двору.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:22
Только Краснодар не добивается успеха.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:47, ред.
Это его конечно мнение, но один из... Было достаточно лучших легионеров в нашей лиге - Вагнер, Халк, Думбия, Дани. Вот поляка не вижу рядом с ними
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:11
Это частное мнение футбольного Гуру , с которым не трудно согласиться..
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Одним из скольких, интересно было бы узнать.
А так конечно он достойный качественный футболист. Удачи ему !!!
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