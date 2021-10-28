Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ с первого места»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии , ранее выступавший за московский ЦСКА , поделился ожиданиями от матча против сборной России в отборе ЧМ -2022.

Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.

Сборная России — очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.

Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.