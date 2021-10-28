Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ с первого места»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился ожиданиями от матча против сборной России в отборе ЧМ-2022.
Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.
Сборная России — очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.
Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.
Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.
А мы будем думать иначе...
Что сборная России не проиграет-сборной Хорватии, и выйдет с того первого места на ЧМ, о котором мечтает Влашич...
Что новый главный тренер сборной России окажется, как минимум, фартовый до окончания отборочного группового турнира ЧМ...
И пусть наша вера в успех сборной России в этом отборе, поможет сборной выиграть этот отборочный групповой турнир, и занять первое место, предоставив возможность сборной Хорватии бороться за путёвку на ЧМ в матчах с командами, которые заняли вторые места в своих группах...
А мы будем думать иначе...
Что сборная России не проиграет-сборной Хорватии, и выйдет с того первого места на ЧМ, о котором мечтает Влашич...
Что новый главный тренер сборной России окажется, как минимум, фартовый до окончания отборочного группового турнира ЧМ...
И пусть наша вера в успех сборной России в этом отборе, поможет сборной выиграть этот отборочный групповой турнир, и занять первое место, предоставив возможность сборной Хорватии бороться за путёвку на ЧМ в матчах с командами, которые заняли вторые места в своих группах...