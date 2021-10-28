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Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ с первого места»

вчера, 12:24
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия14.11.2021 в 17:00 Не начался

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Хорватии Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился ожиданиями от матча против сборной России в отборе ЧМ-2022.

Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью.

Сборная России — очень хорошая команда. Она показала это в предыдущих матчах. Стабильно набирала очки, в последних играх обошлась без потерь. Еще раз скажу, предстоит сложнейший матч, и мы прекрасно это понимаем.

Для нас огромный плюс в том, что сыграем дома. В Сплите замечательная атмосфера и потрясающие болельщики, они станут нашим двенадцатым игроком. Думаю, с их поддержкой мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе! Впрочем, сначала нам нужно обыграть Мальту, и только потом настраиваться на игру против России.

Матч Хорватия – Россия состоится 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 08:32
Скорее всего будет 3:0 в пользу Хорватии. Но будем болеть за Россию!
Crooclin
Crooclin
сегодня в 06:43
А зачем вообще сборной России в футбол играть? Пущай лучше блины с лопаты жрёт - а чо? Блин круглый, лопата квадратная, усё знакомо, да и конкурентов нема))
Artemon9
Artemon9 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:36
Хорватия никакого выдающегося футбола не показывает. Есть у них игроки сильнее игроков сборной России, есть и слабее. Единственный их плюс- это своё поле, но их в отличие от наших устроит только победа, поэтому я бы не спешил с выводами
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 23:05
Хреннас два дорогой,топчите европоля!
Хиромант
Хиромант ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 21:44
- Твои бы слова, да что там твои, НАШИ БЫ СЛОВА ДА ИГРОКАМ В УШИ!!!

- К сожалению, чудеса случаются только в Новогоднюю ночь... А до неё ещё - ой как далеко!!!
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:20
Влашич : " Думаю, Хорватия лососнет и благополучно займёт почётное второе место "
Artemon9
Artemon9 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:16
Поэтому надо играть так, чтобы никто не мог повлиять на результат. А именно: реализовывать моменты, и надёжно играть в обороне
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:36
Надо обыгрывать хорватов назло Влашичу и остальным коням)
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:30
Влашич: «Думаю, Хорватия выиграет у России и выйдет на ЧМ с первого места»

- А тут и думать нечего... Будет выигрывать Россия - судьи организуют пенальти в наши ворота...А там, глядишь, и дополнительное время организуют: минут 7-8 - короче ДО ПОБЕДЫ ХОРВАТИИ! Это же и ёжику понятно!!!

- Нас на мякине не проведёшь... Насмотрелись мы на вашу "Демократию"...
Alexnvr
Alexnvr ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:18
Согласен. Эти люди нужны команде. Главное чтоб Карпин собрал остальных нужных.
Artemon9
Artemon9 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:16
Главное, чтобы команда была командой. Джикия с вероятностью в 99% будет играть, если не получит травму.
Сафонов, думаю, тоже
Alexnvr
Alexnvr ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:14
А это смотря кто будет ловить круглое))) Думаю Джикию лучше поставить - у него большой опыт. Ну или Сафонова - он прыгать любит.)))))
Artemon9
Artemon9 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:12
В этом матче главное не пропустить круглое в прямоугольное 😄
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:11
Ники сосать тебе а не первое место ))
Alexnvr
Alexnvr ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 20:05
Я не буду с вами спорить по поводу геометрии)))) Но то что круглое загнать в квадратное/прямоугольное для наших футболёров это проблема.
Artemon9
Artemon9 ответ Alexnvr (раскрыть)
вчера в 20:03
В одном ты точно не прав : ворота не квадратные, а просто прямоугольные
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:57
Если балканский команды нам не подарят путёвки , мы своей силой не попадаем на чемпионат мира
Алексей Скутин 1
Алексей Скутин 1
вчера в 19:42
Будем надеяться на лучшее, но опасения есть, но Карпин опытный тренер, думаю что ни буть придумают.
particular
particular
вчера в 19:10
Вероятный исход. Но не столь очевидный, ибо гений Карпина может что-нибудь наковыряет из формулы с 5-тью вратарями 😉
kts99
kts99
вчера в 18:56
Шансы есть Если не ставить план а играть свою игру
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:20
А ведь он прав, так и будет! Давайте честно посмотрим правде в глаза. Выйдем ли мы победителями в стыках, большой вопрос!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:48
Хорватия сейчас не столь сильна как 3 года назад. У наших парней есть шансы на успех пусть даже игра на поле соперника. Главное на ничью не играть а то за это можно поплатиться. Важно не упустить 1 место потому что если попадем в стыки то там соперники будут не слабее Хорватии и придется обыграть нескольких соперников что будет сделать гораздо сложнее чем не уступить в одном матче Хорватии.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 17:42
Было-бы странно, если бы он думал иначе,поживем увидим все таки повод для сдержанного оптимизма у нас есть.
Байкал-38
Байкал-38 ответ don_surio (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
Так наши ничего и не говорят! Хотя сейчас имеют полное право сказать, что матч будет решающий!!!
Тут у хорвата язык развязался, а ты на наших зачем то гнать начал, что явно не в тему.
Самое интересное, что для России матч в Сплите уже сейчас будет за первое место (при условии если хорваты не проиграют Мальте), а Хорватия пока этого не заслужила.
Даже если наши проиграют Кипру, то всё равно будет шанс на первое место, а вот хорваты могут лишится такого права если проиграют Мальте.
Так кому надо выигрывать кровь из носу, нам или Хорватам до матча в Сплите? Посмотри в таблицу, а потом говори.
don_surio
don_surio ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:28
Я имею ввиду,что решаться все будет в Сплите. Нашим лучше ничего не говорить. Пусть покажут.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:54
Мальтийский орден сыграет за Россию!
Байкал-38
Байкал-38 ответ don_surio (раскрыть)
вчера в 16:14
А причём здесь Кипр?
Вообще-то это Влашич говорит, игрок сборной Хорватии. Так, что правильнее говорить: "Давайте Мальту сначала обыграйте".
Вот когда наши так начнут говорить, вот тогда уже можно будет и про Кипр им напомнить!
don_surio
don_surio
вчера в 15:54, ред.
Давайте Кипр сначала обыграем.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 15:43
Увы ,но так и будет,отскочить на этот раз в гостях с Хорватами не получиться ,болеем сердцем за Россию,а разум подсказывает ,что можно идти ставить ставку ,в пользу Хорватии.🤔
d1metras
d1metras
вчера в 15:43
Вот если б это была сборная усатого во главе с дзюбой, то я думал точно так же как Влашич. А сборная Карпина вселяет уверенность в положительный результат. По крайней мере сомнения нет, что наши будут биться на поле.. А не пешком ходить.
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