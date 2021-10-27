Куман: «Мы превосходили соперника»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Райо Вальекано».
У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы превосходили соперника, результат несправедлив. Дело лишь в том, что мы не смогли забить.
|Райо Вальекано1 : 0Барселона
|Матч завершен
Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Райо Вальекано».
У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы превосходили соперника, результат несправедлив. Дело лишь в том, что мы не смогли забить.
Дзюбашкин карефан !!!)))
Дзюбашкин карефан !!!)))
Да и пенальти в самый важный момент смазал Депай, но игры то, как не было, так и нет.
Да и пенальти в самый важный момент смазал Депай, но игры то, как не было, так и нет.