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Куман: «Мы превосходили соперника»

вчера, 23:07
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Райо Вальекано».

У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы превосходили соперника, результат несправедлив. Дело лишь в том, что мы не смогли забить.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:18
Просто Куман недостаточно доминировал.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 09:15
Какого соперника? Райо Вальекано?))) Бедолага!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:36
ну и что?
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 07:18
Тебя уже уволили....
Gahi
Gahi
сегодня в 06:32
Иногда лучше молчать, чем говорить после такого. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 06:10
это погружение в трясину
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:23
Барселону обыгрывают все кому не день.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:24
Его же убрали уже
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:27
Сколько народу их сегодня материли, несчесть!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:04
Серия из 14 побед подряд была над Райо Вальекано но Куман и тут отличился.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:57
Жду не дождусь когда его вышвырнут из команды, сам он похоже не уйдет
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 23:47
Куман ты упырь такой же как и тренер МЮ
drug01
drug01
вчера в 23:46
Сколько его будут терпеть
Cat01
Cat01
вчера в 23:44
Видно долго ждать не придётся
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Куман настоящий тренеришка !!!
Дзюбашкин карефан !!!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:35
Никого не напоминает?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:31
Да-да, дорогой, так и думай...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 23:28
«Барселоне» пора звать Гаттузо. Он хороший антикризисный тренер. Ему даже игроки дорогие не нужны. Вон, после него «Милан» и «Наполи» неплохо так из штопора вышли. Тут тоже надо звать Рино для расчистки конюшни от навоза, а потом пусть приходит Хави и строчит свою игру. Иначе Хави придет и только зря все косяки на него свалят.
1bear
1bear
вчера в 23:22
лучше бы молчало - позорище...
Сантус
Сантус
вчера в 23:19
...игра забывается-счёт остаётся...
протон
протон
вчера в 23:18
толку? результат на табло, хоть статью пиши!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:11
Ну да, моменты действительно были..
Да и пенальти в самый важный момент смазал Депай, но игры то, как не было, так и нет.
beefs
beefs
вчера в 23:10
когда же тебя уволят...
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