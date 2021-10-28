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«Коллективное помутнение». Салихамиджич — о разгроме от «Боруссии» М

вчера, 08:51
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)5 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мыслями о поражении мюнхенского клуба от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).

Шок. Нас не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку.

Коллективное помутнение, которое невозможно объяснить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:37
Может, конечно, это эмоции, шоковое состояние, но "коллективным помутнением" объяснять это поражение для спортивного директора, это так себе...
Как и во множестве процессов, это целый комплекс причин, от отличной игры Гладбаха, наглядной разницы в физической готовности, эмоционального настроя одних и выхолощенности других, тактической подготовки команд к матчу, до явных ошибок штаба Баварии по стартовому составу (что мне видится основной причиной именно разгрома) и отсутствию замен в перерыве (того же Упамекано, ведь явно плыл игрок, зачем добивать его). Нужно разбираться серьёзно, думаю, Нагельсманн проведёт разбор и поставит диагноз.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:31
есть отличное лекарство - лишить месячного оклада, помутнение как рукой снимет)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:44
А у нас привычный Витин позор называют сливом.А что это тогда,а???
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:27
— Ты что ел сегодня Роберт?
— Коллективное помутнение.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:59
Это не просто пощёчина, это пинок под зад с последующим избиением.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:20
Такое поражение отрезвляет.
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:05
Они же не "Флагман")))
Futurista
Futurista
вчера в 08:58
Думаю у Боруссии хватит ума не делать футболки с надписью 5:0)...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:53
Такое иногда бывает
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