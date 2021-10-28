«Коллективное помутнение». Салихамиджич — о разгроме от «Боруссии» М

Спортивный директор «Баварии» поделился мыслями о поражении мюнхенского клуба от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).

Шок. Нас не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку.

Коллективное помутнение, которое невозможно объяснить.