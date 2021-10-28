«Коллективное помутнение». Салихамиджич — о разгроме от «Боруссии» М

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мыслями о поражении мюнхенского клуба от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии (0:5).
Шок. Нас не было на поле. Мы не выиграли ни одного единоборства в первом тайме, не было переходов из обороны в атаку.
Коллективное помутнение, которое невозможно объяснить.
Как и во множестве процессов, это целый комплекс причин, от отличной игры Гладбаха, наглядной разницы в физической готовности, эмоционального настроя одних и выхолощенности других, тактической подготовки команд к матчу, до явных ошибок штаба Баварии по стартовому составу (что мне видится основной причиной именно разгрома) и отсутствию замен в перерыве (того же Упамекано, ведь явно плыл игрок, зачем добивать его). Нужно разбираться серьёзно, думаю, Нагельсманн проведёт разбор и поставит диагноз.
Как и во множестве процессов, это целый комплекс причин, от отличной игры Гладбаха, наглядной разницы в физической готовности, эмоционального настроя одних и выхолощенности других, тактической подготовки команд к матчу, до явных ошибок штаба Баварии по стартовому составу (что мне видится основной причиной именно разгрома) и отсутствию замен в перерыве (того же Упамекано, ведь явно плыл игрок, зачем добивать его). Нужно разбираться серьёзно, думаю, Нагельсманн проведёт разбор и поставит диагноз.
— Коллективное помутнение.
— Коллективное помутнение.