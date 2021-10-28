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Левандовски о поражении: «Скоро мы всем дадим повод для радости»

вчера, 13:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)5 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски обратился к фанатам команды после крупного поражения от гладбахской «Боруссии» (0:5) во втором раунде Кубка Германии. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Трудно понять, что случилось. Поражения причиняют боль, но мы должны сделать выводы, чтобы вернуться сильнее. Скоро мы всем дадим повод для радости. Я в этом убежден.

Это поражение не позволило «Баварии» добраться до рекорда, который держится уже более 80 лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:43
вот уж от кого-кого ...
от Баварии-то не ждали !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:48
— Эх Лева, не сыпь мне соль на рану!
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 15:33
Так это и был повод для радости. Ненавижу Баварию.
санек002
санек002
вчера в 14:09
максименко и рассказов:скоро мы дадим повод для радости!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:33
Недооценили вот и проиграли.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:31
Вы решили немного сбавить обороты, да? Впереди: финал(ы). Это видно в последнее время. Бывает, все равно способ(ы) есть, чтобы выйти из этой ситуации.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:23
Давайте ждём!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:23
Футбола без поражений не бывает...
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