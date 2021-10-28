Левандовски о поражении: «Скоро мы всем дадим повод для радости»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски обратился к фанатам команды после крупного поражения от гладбахской «Боруссии» (0:5) во втором раунде Кубка Германии. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
Трудно понять, что случилось. Поражения причиняют боль, но мы должны сделать выводы, чтобы вернуться сильнее. Скоро мы всем дадим повод для радости. Я в этом убежден.
Это поражение не позволило «Баварии» добраться до рекорда, который держится уже более 80 лет.
от Баварии-то не ждали !
от Баварии-то не ждали !
https://www.youtube.com/watch?v=4IfvBmLyhkw