Левандовски о поражении: «Скоро мы всем дадим повод для радости»

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вчера, 13:21

Форвард «Баварии» обратился к фанатам команды после крупного поражения от гладбахской «Боруссии» (0:5) во втором раунде Кубка Германии. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Трудно понять, что случилось. Поражения причиняют боль, но мы должны сделать выводы, чтобы вернуться сильнее. Скоро мы всем дадим повод для радости. Я в этом убежден.

Это поражение не позволило «Баварии» добраться до рекорда, который держится уже более 80 лет.