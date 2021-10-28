Вагнер Лав о слухах про переход в ЦСКА: «У меня есть контракт с „Кайратом“»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слухи о своём желании вернуться в московский ЦСКА:
Неправда. Я не говорил, что хочу вернуться в ЦСКА. Вчера я забил гол и отдал ассист — и я хочу продолжать в том же духе. У меня здесь контракт «Кайратом». Он действует до конца года.
Не знаю, как дальше сложится судьба. Я пока не думаю о завершении карьеры игрока. Хочу играть ещё несколько сезонов.
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА на протяжении 9 сезонов.
Ранее сообщалось, что бразилец может войти в тренерский штаб армейского клуба.