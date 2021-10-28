ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Вагнер Лав о слухах про переход в ЦСКА: «У меня есть контракт с „Кайратом“»

вчера, 15:57

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал слухи о своём желании вернуться в московский ЦСКА:

Неправда. Я не говорил, что хочу вернуться в ЦСКА. Вчера я забил гол и отдал ассист — и я хочу продолжать в том же духе. У меня здесь контракт «Кайратом». Он действует до конца года.

Не знаю, как дальше сложится судьба. Я пока не думаю о завершении карьеры игрока. Хочу играть ещё несколько сезонов.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА на протяжении 9 сезонов.

Ранее сообщалось, что бразилец может войти в тренерский штаб армейского клуба.

Все новости
СлухиКулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы
Сегодня, 13:38 Комментарии2
Слухи«Милан» и «Наполи» претендуют на Ларссона
Вчера, 20:36 Комментарии18
Слухи«Реал» продолжает интересоваться Нуньесом
Вчера, 19:22 Комментарии2
СлухиВ подписании Азара зимой заинтересованы несколько клубов АПЛ
Вчера, 15:54 Комментарии5
Слухи«Боруссия» Д следит за тремя игроками «Челси»
Вчера, 15:40 Комментарии3
Слухи«Ювентусу» предложили подписать Витселя свободным агентом
Вчера, 14:19 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:44
Вот и Вагнер Лав узнал о своём переходе в ЦСКА)
Сп62
Сп62
вчера в 21:33
Агенты не хуже журналистов запускают утки.
протон
протон
вчера в 21:27
Типичный Чемп - написать утку чтобы ее опровергнуть
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:49
Может агент желаемое за действительное выдаёт. Может сам Вагнер темнит, как это обычно бывает перед подписанием нового контракта. Посмотрим.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:42
Да , я и самого Вагнера интервью читал. Пройдёт сезон, может вообще всё поменяться. Будем делать посмотреть.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:33
Я читал вью агента Вагнера, в котором он говорит, что Вагнер, по истечении контракта с Кайратом, хотел бы подписать на 6 месяцев контракт с ЦСКА и закончить карьеру игрока в армейском клубе.
112910415
112910415
вчера в 18:48
пожалуй, закрыл тему
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:18
Нужно, чтобы было желание руководства ЦСКА и самого Лава, а так это всё пустые разговоры. Болельщики в большинстве своем, всегда рады видеть Ваню в футболке ЦСКА.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:02
Вчера Вагнер играл, забил гол и отдал передачу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
скоро уже заканчивать будет с футболом,пускай доигрывает в Кайрате.
David Young
David Young
вчера в 17:17
Посмотрим как сложится в итоге. Триумфальное возвращение Вагнера Лава московскому ЦСКА бы не помешало.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:14
ну пусть там играет до окончания своего контракта..( ефрейтор Вагнер)..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:04
Это перевёрнутая страница...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:03
Поезд ушёл, его лучшие годы давно позади, смотрел игру с Астаной, не впечатлил. Уровень уже не тот. Может желание и есть, но не всегда желания совпадают с возможностями, увы....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:59
Вот и всё !!! Инсайды считаю закрытыми !!!)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100