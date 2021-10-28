ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Моуриньо хочет видеть Инсинье в «Роме»

вчера, 12:38

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо хочет пригласить в команду нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. У футболиста истекает действующий контракт с неаполитанцами будущим летом. Этим и хочет воспользоваться «особенный».

За главную команду «Наполи» игрок выступает с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Лоренцо вступил в переговоры с другой итальянской командой.

Все новости
СлухиКулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы
Сегодня, 13:38 Комментарии2
Слухи«Милан» и «Наполи» претендуют на Ларссона
Вчера, 20:36 Комментарии18
Слухи«Реал» продолжает интересоваться Нуньесом
Вчера, 19:22 Комментарии2
СлухиВагнер Лав о слухах про переход в ЦСКА: «У меня есть контракт с „Кайратом“»
Вчера, 15:57 Комментарии15
СлухиВ подписании Азара зимой заинтересованы несколько клубов АПЛ
Вчера, 15:54 Комментарии5
Слухи«Боруссия» Д следит за тремя игроками «Челси»
Вчера, 15:40 Комментарии3
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:34
100% -ный старт «НАПОЛИ» в Серии А завершился в воскресенье нулевой ничьей с «Ромой», которая остановила их победную серию в восьми матчах.

«Наполи» снова занял первое место в высшем дивизионе Италии, но ненадолго, с «Миланом» набрал 25 очков после упорной игры, потом Милан снова выиграл, и теперь лидирует(28 очк.) в таблице. Хотя Наполи играет сегодня...

Обе стороны будут растрачивать упущенные шансы, которые могли решить исход напряженного, временами закаленного матча между двумя соперниками, в результате которого оба тренера были удалены.

Босс «Ромы» Жозе Моуринью был отправлен на трибуны за несогласие за девять минут до конца матча, а недоверчивому Лучано Спаллетти была показана красная карточка за то, что рефери Давиде Масса счел его аплодисменты саркастическими.

Но после этой игры, у Жозе появилась мысль: «Лоренцо Инсинье классный игрок, он мне нужен». И он вообще-то прав. В Роме не хватает глубины, а Лоренцо Инсинье классный вариант для них. Но, переход в Рому маловероятен.
— Извини Жозе, но он вряд ли станет игроком Ромы.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:43
Ну Жозе как всегда ...раскатал губу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100