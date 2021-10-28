Моуриньо хочет видеть Инсинье в «Роме»

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо хочет пригласить в команду нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. У футболиста истекает действующий контракт с неаполитанцами будущим летом. Этим и хочет воспользоваться «особенный».
За главную команду «Наполи» игрок выступает с 2009 года.
Ранее сообщалось, что Лоренцо вступил в переговоры с другой итальянской командой.
«Наполи» снова занял первое место в высшем дивизионе Италии, но ненадолго, с «Миланом» набрал 25 очков после упорной игры, потом Милан снова выиграл, и теперь лидирует(28 очк.) в таблице. Хотя Наполи играет сегодня...
Обе стороны будут растрачивать упущенные шансы, которые могли решить исход напряженного, временами закаленного матча между двумя соперниками, в результате которого оба тренера были удалены.
Босс «Ромы» Жозе Моуринью был отправлен на трибуны за несогласие за девять минут до конца матча, а недоверчивому Лучано Спаллетти была показана красная карточка за то, что рефери Давиде Масса счел его аплодисменты саркастическими.
Но после этой игры, у Жозе появилась мысль: «Лоренцо Инсинье классный игрок, он мне нужен». И он вообще-то прав. В Роме не хватает глубины, а Лоренцо Инсинье классный вариант для них. Но, переход в Рому маловероятен.
— Извини Жозе, но он вряд ли станет игроком Ромы.
«Наполи» снова занял первое место в высшем дивизионе Италии, но ненадолго, с «Миланом» набрал 25 очков после упорной игры, потом Милан снова выиграл, и теперь лидирует(28 очк.) в таблице. Хотя Наполи играет сегодня...
Обе стороны будут растрачивать упущенные шансы, которые могли решить исход напряженного, временами закаленного матча между двумя соперниками, в результате которого оба тренера были удалены.
Босс «Ромы» Жозе Моуринью был отправлен на трибуны за несогласие за девять минут до конца матча, а недоверчивому Лучано Спаллетти была показана красная карточка за то, что рефери Давиде Масса счел его аплодисменты саркастическими.
Но после этой игры, у Жозе появилась мысль: «Лоренцо Инсинье классный игрок, он мне нужен». И он вообще-то прав. В Роме не хватает глубины, а Лоренцо Инсинье классный вариант для них. Но, переход в Рому маловероятен.
— Извини Жозе, но он вряд ли станет игроком Ромы.