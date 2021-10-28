Моуриньо хочет видеть Инсинье в «Роме»

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вчера, 12:38

Португальский наставник «Ромы» хочет пригласить в команду нападающего «Наполи» . У футболиста истекает действующий контракт с неаполитанцами будущим летом. Этим и хочет воспользоваться «особенный».

За главную команду «Наполи» игрок выступает с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Лоренцо вступил в переговоры с другой итальянской командой.