«Барселона» намерена продать де Йонга после увольнения Кумана

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вчера, 12:54

«Барселона» с большой долей вероятности продаст нападающего в зимнее трансферное окно.

Diario Sport сообщает, что после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера нападающий больше не входит в планы каталонцев. Именно Куман настаивал на подписании нидерландца.

«Барселона» арендовала де Йонга у «Севильи» летом до конца текущего сезона. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона, однако де Йонг не провел ни одного матча за «Севилью» в этом году, соответственно переход в другой клуб может состояться при согласии всех сторон.

Де Йонг в 6 матчах за «Барселону» забил 1 гол.