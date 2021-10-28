«Барселона» намерена продать де Йонга после увольнения Кумана

«Барселона» с большой долей вероятности продаст нападающего Люка де Йонга в зимнее трансферное окно.
Diario Sport сообщает, что после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера нападающий больше не входит в планы каталонцев. Именно Куман настаивал на подписании нидерландца.
«Барселона» арендовала де Йонга у «Севильи» летом до конца текущего сезона. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона, однако де Йонг не провел ни одного матча за «Севилью» в этом году, соответственно переход в другой клуб может состояться при согласии всех сторон.
Де Йонг в 6 матчах за «Барселону» забил 1 гол.
— Ну, честно говоря, летних каникул у меня не было, а здесь я отдыхал, вполне.
— Что Вы думаете о своем будущем, после ухода Кумана?
— Я конечно не подумал, что он будет уволен, теперь не знаю...
— А сейчас, в Барселоне, в чем будет роль Де Йонга?
— Просто теперь начнут меня перепутать с Де Йонгом(Френки)
— Удачи Вам Де Йонг!
— Спасибо!
— Я только что взяла интервью, Френки де Йонг покидает «Барселону».
— Ну, честно говоря, летних каникул у меня не было, а здесь я отдыхал, вполне.
— Что Вы думаете о своем будущем, после ухода Кумана?
— Я конечно не подумал, что он будет уволен, теперь не знаю...
— А сейчас, в Барселоне, в чем будет роль Де Йонга?
— Просто теперь начнут меня перепутать с Де Йонгом(Френки)
— Удачи Вам Де Йонг!
— Спасибо!
— Я только что взяла интервью, Френки де Йонг покидает «Барселону».
Хотя, если там с обязательством выкупа, тогда всё запутано )
Хотя, если там с обязательством выкупа, тогда всё запутано )
Легенда как и Кевин Принс
Легенда как и Кевин Принс