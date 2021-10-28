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«Барселона» намерена продать де Йонга после увольнения Кумана

вчера, 12:54

«Барселона» с большой долей вероятности продаст нападающего Люка де Йонга в зимнее трансферное окно.

Diario Sport сообщает, что после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера нападающий больше не входит в планы каталонцев. Именно Куман настаивал на подписании нидерландца.

«Барселона» арендовала де Йонга у «Севильи» летом до конца текущего сезона. По правилам футболист не может играть за три команды в течение сезона, однако де Йонг не провел ни одного матча за «Севилью» в этом году, соответственно переход в другой клуб может состояться при согласии всех сторон.

Де Йонг в 6 матчах за «Барселону» забил 1 гол.

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Все комментарии
bonek
bonek
вчера в 22:37
Ну слава богу!!! Нафиг его этого буратино
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:29
Думаю лишним бы не был. С его умением играть головой пригодился. В Барсе то напов, нет Агуэрро травмируется Часто, Фати тоже не понятно заиграет или травма будет мучать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:00
— Почему Вы приехали в «Барселону?»
— Ну, честно говоря, летних каникул у меня не было, а здесь я отдыхал, вполне.
— Что Вы думаете о своем будущем, после ухода Кумана?
— Я конечно не подумал, что он будет уволен, теперь не знаю...
— А сейчас, в Барселоне, в чем будет роль Де Йонга?
— Просто теперь начнут меня перепутать с Де Йонгом(Френки)
— Удачи Вам Де Йонг!
— Спасибо!

— Я только что взяла интервью, Френки де Йонг покидает «Барселону».
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:52
Сначала подумал что они с ума сошли. А оказалось это не тот де Йонг, этот пускай уходит, лишний балласт.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 15:38, ред.
Наверное, не продать, а вернуть из аренды хозяевам.
Хотя, если там с обязательством выкупа, тогда всё запутано )
usk
usk
вчера в 15:26
это новость из разряда лишь бы что то печатать а там пох,, правда или не правда
протон
протон
вчера в 14:40
Это отличная новость пошла вода горячая
Легенда как и Кевин Принс
Wonka7238
Wonka7238
вчера в 13:55
Школотёнка того, его однофамильца, надо продать. Толку чуть ли не меньше. Люк-то себя в севильке вполне прилично показывал, это просто Куман днище и не ставил его на нужную позицию.
Jazz-
Jazz- ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:37
Так же как люди продают дом который в ипотеке. Найди покупателя, добейся согласия всех сторон и делай.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:00
Это спорное решение
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:00
Это как они планируют продать арендованного игрока?
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