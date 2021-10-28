«Ювентусу» предложили подписать Витселя свободным агентом

1635419987

вчера, 14:19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может перебраться в Серию А.

Инсайдер Николо Шира сообщает, что подписать 32-летнего хавбека свободным агентом летом предложили «Ювентусу».

Контракт бельгийского игрока с «Боруссией» истекает летом 2022 года, на данный момент игрок и клуб не договорились о продлении.

Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.