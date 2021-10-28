«Ювентусу» предложили подписать Витселя свободным агентом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перебраться в Серию А.
Инсайдер Николо Шира сообщает, что подписать 32-летнего хавбека свободным агентом летом предложили «Ювентусу».
Контракт бельгийского игрока с «Боруссией» истекает летом 2022 года, на данный момент игрок и клуб не договорились о продлении.
Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя и теперь получит возможность поближе познакомиться с ним и, возможно, поговорить с ним неофициально.
Бельгийский полузащитник играл со своей национальной командой на тренировочной базе "Ювентуса" в Континассе во время минувшего международного перерыва, когда они попытались завоевать трофей Лиги наций УЕФА.
«Бьянконери» знают, что его контракт с Дортмундом истекает в конце этого сезона, и они намерены добавить его в свою команду, когда летом вновь откроется трансферное окно.
Бывший игрок «Бенфики» был в отличной форме для немцев и остается одним из их самых опытных игроков. Он имеет большой опыт в мировом футболе, а также работал в России и Китае.
В последнее время «Ювентус» нацелился на гораздо более молодых игроков, но Массимилиано Аллегри с годами показал, что он менеджер, который любит доверять опытным игрокам.
Если Витсель сохранит свою физическую форму, он может стать игроком «Юве» в следующем сезоне, помогая им добиваться многих трофеев, которые они хотели бы выиграть.
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя и теперь получит возможность поближе познакомиться с ним и, возможно, поговорить с ним неофициально.
Бельгийский полузащитник играл со своей национальной командой на тренировочной базе "Ювентуса" в Континассе во время минувшего международного перерыва, когда они попытались завоевать трофей Лиги наций УЕФА.
«Бьянконери» знают, что его контракт с Дортмундом истекает в конце этого сезона, и они намерены добавить его в свою команду, когда летом вновь откроется трансферное окно.
Бывший игрок «Бенфики» был в отличной форме для немцев и остается одним из их самых опытных игроков. Он имеет большой опыт в мировом футболе, а также работал в России и Китае.
В последнее время «Ювентус» нацелился на гораздо более молодых игроков, но Массимилиано Аллегри с годами показал, что он менеджер, который любит доверять опытным игрокам.
Если Витсель сохранит свою физическую форму, он может стать игроком «Юве» в следующем сезоне, помогая им добиваться многих трофеев, которые они хотели бы выиграть.