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«Ювентусу» предложили подписать Витселя свободным агентом

вчера, 14:19

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может перебраться в Серию А.

Инсайдер Николо Шира сообщает, что подписать 32-летнего хавбека свободным агентом летом предложили «Ювентусу».

Контракт бельгийского игрока с «Боруссией» истекает летом 2022 года, на данный момент игрок и клуб не договорились о продлении.

Недавно в «Боруссии» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Витселем.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:30
Решили идти по проверенному пути развития: подписывать свободных агентов, да еще и 30+ для радости старушки )
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:56
В итоге он вернётся в Зенит 😄
juvenale
juvenale
вчера в 18:35
как раз наш клиент хахаха
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 18:14
Боже мой! Зачем нам это ? Уже лучше летом верните после аренды Фаджоли!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:07
Ювентус будет пристально следить за Витселем.

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в переходе полузащитника «Боруссии» Акселя Витселя и теперь получит возможность поближе познакомиться с ним и, возможно, поговорить с ним неофициально.

Бельгийский полузащитник играл со своей национальной командой на тренировочной базе "Ювентуса" в Континассе во время минувшего международного перерыва, когда они попытались завоевать трофей Лиги наций УЕФА.

«Бьянконери» знают, что его контракт с Дортмундом истекает в конце этого сезона, и они намерены добавить его в свою команду, когда летом вновь откроется трансферное окно.

Бывший игрок «Бенфики» был в отличной форме для немцев и остается одним из их самых опытных игроков. Он имеет большой опыт в мировом футболе, а также работал в России и Китае.

В последнее время «Ювентус» нацелился на гораздо более молодых игроков, но Массимилиано Аллегри с годами показал, что он менеджер, который любит доверять опытным игрокам.

Если Витсель сохранит свою физическую форму, он может стать игроком «Юве» в следующем сезоне, помогая им добиваться многих трофеев, которые они хотели бы выиграть.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:34
Надо брать. Все равно получше Рабьо будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:34
Вилами по воде.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:44
В Боруссии решили строить новую команду
1bear
1bear
вчера в 14:53
В Италии ветераны играют долго и хорошо,так что в Юве Витсель не затеряется на лавке
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:35
Такое надо Барселоналоне предлагать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:21
Кому он нуже,этот Витсель!
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