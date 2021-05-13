КДК отменил жёлтые карточки С. Бакаева и Мевли

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
КДК РФС принял решение отменить ошибочное применение предупреждения в отношении полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева и защитника «Сочи» Михи Мевли по итогам матчей 29-го тура РПЛ.
Бакаев получил желтую на 54-й минуте игры с «Арсеналом» (4:2), Мевле была показана карточка на 66-й минуте встречи с «Ротором» (2:1).
Также КДК дисквалифицировал на две игры за фол в матче «Спартак» — «Химки» хавбека Максима Глушенкова.