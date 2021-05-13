КДК отменил жёлтые карточки С. Бакаева и Мевли

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13 мая 2021, 16:40

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС .

КДК РФС принял решение отменить ошибочное применение предупреждения в отношении полузащитника «Рубина» и защитника «Сочи» по итогам матчей 29-го тура РПЛ .

Бакаев получил желтую на 54-й минуте игры с «Арсеналом» (4:2), Мевле была показана карточка на 66-й минуте встречи с «Ротором» (2:1).