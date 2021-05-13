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КДК отменил жёлтые карточки С. Бакаева и Мевли

13 мая 2021, 16:40

В четверг, 13 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

КДК РФС принял решение отменить ошибочное применение предупреждения в отношении полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева и защитника «Сочи» Михи Мевли по итогам матчей 29-го тура РПЛ.

Бакаев получил желтую на 54-й минуте игры с «Арсеналом» (4:2), Мевле была показана карточка на 66-й минуте встречи с «Ротором» (2:1).

Также КДК дисквалифицировал на две игры за фол в матче «Спартак» — «Химки» хавбека Максима Глушенкова.

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Ironigor
Ironigor
13 мая в 19:14
А судьям какое наказание ???
Garrincha58
Garrincha58
13 мая в 19:05
может теперь и голы отменят будут если они ошибочные
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 18:05
Вот ведь веселуха ,одни дают, другие отменяют. И все довольны, при работе...
Аксинья
Аксинья
13 мая в 17:32
Рубин и Сочи борются за место под европейским солнцем поэтому их составы должны быть оптимальны))
beefs
beefs
13 мая в 17:11
А про Кабеллу забыли, а да он же не...
drug01
drug01
13 мая в 16:59
Сначала дают затем отменяют...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 16:55
Снова ни одно тарасовца не наказали.
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