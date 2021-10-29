Кулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы

Защитник Калиду Кулибали покинет «Наполи» только ради перехода в «Манчестер Сити», «Барселону» или «Реал», сообщает Mundo Deportivo.
Игрок «адзурри» опроверг любые слухи о том, что он может перейти в «Ювентус». Однако, по информации источника, сенегалец не против перехода в «Сити» или в стан одного из грандов испанского футбола.
Контракт Кулибали с «Наполи» действует до лета 2023 года. Калиду удостоился значимой награды по итогам прошлого месяца в Серии А.
Ходили слухи, что он интересен ПСЖ, там бы он точно не помешал бы, думаю отлично бы играла пара защитников Маркиньос/Кулибали...
Что касается перечисленных клубов, то в МС сейчас в защите все в порядке, но зная "слабость" Гвардиолы к защитникам, может и прикупит еще одного
Барселоне он бы точно пригодился, оборона Барселоны сейчас в плачевном состоянии.
Мадридскому Реалу он бы тоже подошел бы, но там сейчас весь взор направлен на Мбаппе. Вот подпишут француза, и возможно потом обратят внимание на то что оборону тоже укреплять нужно, вот тогда возможно и обратят внимание на Калиду.
Ходили слухи, что он интересен ПСЖ, там бы он точно не помешал бы, думаю отлично бы играла пара защитников Маркиньос/Кулибали...
Что касается перечисленных клубов, то в МС сейчас в защите все в порядке, но зная "слабость" Гвардиолы к защитникам, может и прикупит еще одного
Барселоне он бы точно пригодился, оборона Барселоны сейчас в плачевном состоянии.
Мадридскому Реалу он бы тоже подошел бы, но там сейчас весь взор направлен на Мбаппе. Вот подпишут француза, и возможно потом обратят внимание на то что оборону тоже укреплять нужно, вот тогда возможно и обратят внимание на Калиду.