Кулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы

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вчера, 13:38

Защитник покинет «Наполи» только ради перехода в «Манчестер Сити», «Барселону» или «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

Игрок «адзурри» опроверг любые слухи о том, что он может перейти в «Ювентус». Однако, по информации источника, сенегалец не против перехода в «Сити» или в стан одного из грандов испанского футбола.

Контракт Кулибали с «Наполи» действует до лета 2023 года. Калиду удостоился значимой награды по итогам прошлого месяца в Серии А.