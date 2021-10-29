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Кулибали рассмотрит предложения лишь от трёх топ-клубов Европы

вчера, 13:38

Защитник Калиду Кулибали покинет «Наполи» только ради перехода в «Манчестер Сити», «Барселону» или «Реал», сообщает Mundo Deportivo.

Игрок «адзурри» опроверг любые слухи о том, что он может перейти в «Ювентус». Однако, по информации источника, сенегалец не против перехода в «Сити» или в стан одного из грандов испанского футбола.

Контракт Кулибали с «Наполи» действует до лета 2023 года. Калиду удостоился значимой награды по итогам прошлого месяца в Серии А.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:54
кто же в свои то забивать будет?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:52
Кули бали ещё не слышал про Сорок.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:19
В Барселону!
Брулин
Брулин
вчера в 16:50
Кулибали не помешает Барселоне точно!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:24
Хороший выбор.
протон
протон
вчера в 15:28
Сегодня утром я назвал три клуба, которым точно нафиг не не нужен Кулибали. Я имею в виду «Ман Сити» Гвардиолы, «Реал», и, в худшем случае, «Барселону»
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:38, ред.
Засиделся он однако в Наполи, давно нужно было уходить в клуб по крупнее...
Ходили слухи, что он интересен ПСЖ, там бы он точно не помешал бы, думаю отлично бы играла пара защитников Маркиньос/Кулибали...
Что касается перечисленных клубов, то в МС сейчас в защите все в порядке, но зная "слабость" Гвардиолы к защитникам, может и прикупит еще одного
Барселоне он бы точно пригодился, оборона Барселоны сейчас в плачевном состоянии.
Мадридскому Реалу он бы тоже подошел бы, но там сейчас весь взор направлен на Мбаппе. Вот подпишут француза, и возможно потом обратят внимание на то что оборону тоже укреплять нужно, вот тогда возможно и обратят внимание на Калиду.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:32
С Барселоной он похоже явно ошибся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:31
Лол 30 лет уже стань легендой Наполи хоть а не лавочником мешка под конец
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:16
Сомневаюсь, что эти три клуба сделают ему предложение.
beefs
beefs
вчера в 13:40
ну что же имеет право выбирать...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:40
Сити он не нужен, у барсы щас денег нет, реал?- не знаю, не знаю. Раньше надо было уходить
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