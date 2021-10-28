«Милан» и «Наполи» претендуют на Ларссона

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может сменить клубную прописку, сообщает Aftonbladet.
В услугах 24-летнего шведа заинтересованы «Милан», «Наполи», «Фиорентина», «Вольфсбург» и «Вест Хэм».
Ранее стало известно, что москвичи готовы расстаться со своим нападающим.
Ларссона с такой игрой даже заштатные аутсайдеры Серии А не возьмут.
Совсем парень не в ту степь решил развиваться. В итоге из любимчика превратился в объект насмешек.
Ларссона с такой игрой даже заштатные аутсайдеры Серии А не возьмут.
Совсем парень не в ту степь решил развиваться. В итоге из любимчика превратился в объект насмешек.
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