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«Милан» и «Наполи» претендуют на Ларссона

вчера, 20:36

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может сменить клубную прописку, сообщает Aftonbladet.

В услугах 24-летнего шведа заинтересованы «Милан», «Наполи», «Фиорентина», «Вольфсбург» и «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что москвичи готовы расстаться со своим нападающим.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:55
Вполне годный игрок для СериАла. Только вряд ли за него кто-то серьёзную сумму предложит, особенно учитывая последние выступления Йордана за Спартак.
112910415
112910415
сегодня в 10:40
нынче едва ли он кому-то интересен
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 10:13
Над Эмери глумился именно ваш рукоблуд Дзюбиньо, потом из-за этого его уволили,а теперь Эмери несколько кубков взял а ваш рукоблуд, как и наш Спартак кроме кубка России нефига не взяли
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:42
Если перейдёт, то сначала пройдёт реабилитацию по расстрясске жирка, накопленного в РПЛ. А там может и забегает, заиграет напоминая своего легендарного батьку).
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:48
Гатальского из омского ГазМяса отец выкупал, со словами "Продайте мне Сашку сдохнет он у вас...". Может Хенрику тоже на прямую к Федуну прийти с такими же словами?!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:30
над Эмери тоже в своё время глумились)
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 00:25
Попутного ему в ..аку!
makkie
makkie
вчера в 23:57
Что-то сомневаюсь.
Ларссона с такой игрой даже заштатные аутсайдеры Серии А не возьмут.
Совсем парень не в ту степь решил развиваться. В итоге из любимчика превратился в объект насмешек.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:08
Пусть идёт в Наполи!
1bear
1bear
вчера в 22:56
агент хорошо работает - слухи распускает,авось кто-нибудь поведётся...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:34
После спартака он уже вряд ли где-то заиграет на высоком уровне.
Cat01
Cat01
вчера в 22:16
Он будет играть ещё лучше
drug01
drug01
вчера в 22:15
Игрок хороший пусть берут.
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Галя Каблукова (раскрыть)
вчера в 21:45
А там глядишь и Барселона с ПСЖ. Земля слухом полнится. Суперзвезда на подходе!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:32
Ларсон Милану И Наполи даже в скамейке запасные не нужен
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 21:23
Завтра к ним присоединятся, Ман. Сити, Реал, Челси...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:47
На данный момент Джордан не выглядит достойным для Милана и Наполи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
Фиорентина?)) ахах им мало одного трансфера из спартака?))
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