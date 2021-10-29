Ковачич получил травму и может пропустить матч против сборной России

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов лондонского клуба.

Тимо Вернер и Ромелу Лукаку всё ещё не могут играть из-за травм.

Кристиан Пулишич участвовал в двух последних тренировках, но ему рано возвращаться на поле, потому что он отсутствовал из-за повреждения слишком длительный период времени.

Все остальные доступны. Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик и НГоло Конте вернулись, так что завтра они будут готовы сыграть против «Ньюкасла».

Вчера у нас появились печальные новости, потому что Ковачич травмировался на самой последней минуте тренировки. Это травма подколенного сухожилия, и он будет отсутствовать несколько недель. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он вернётся в строй.