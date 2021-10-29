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Ковачич получил травму и может пропустить матч против сборной России

вчера, 18:14

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов лондонского клуба.

Тимо Вернер и Ромелу Лукаку всё ещё не могут играть из-за травм.

Кристиан Пулишич участвовал в двух последних тренировках, но ему рано возвращаться на поле, потому что он отсутствовал из-за повреждения слишком длительный период времени.

Все остальные доступны. Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик и НГоло Конте вернулись, так что завтра они будут готовы сыграть против «Ньюкасла».

Вчера у нас появились печальные новости, потому что Ковачич травмировался на самой последней минуте тренировки. Это травма подколенного сухожилия, и он будет отсутствовать несколько недель. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных он вернётся в строй.

Таким образом, Матео Ковачич может пропустить последний матч отбора к ЧМ-2022 против сборной России, который состоится 14 ноября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
Плохая новость для болельщиков Челси.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:35
Его есть кем заменить!Здоровья!
beefs
beefs
вчера в 18:33
все может быть, но легче не будет...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:30
Они ещё Мальту не прошли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:19
Давай выздоравливайте а в строй!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:19
Футбола без травм не бывает...
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