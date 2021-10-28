В ПСЖ сообщили о состоянии Мбаппе, Рамоса, Верратти и Паредеса

28 октября 2021, 15:27

ПСЖ сообщил об игроках, которые не смогут сыграть в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Нападающий по-прежнему лечится от ЛОР-инфекции, он возобновит тренировки в начале следующей недели.

Восстановление защитника идёт по плану. Он начнет тренировки в общей группе в течение следующей недели. Полузащитник из-за травмы бедра пропустит около 4 недель.

вернется на поле после перерыва на матчи сборных. У игрока мышечная травма.