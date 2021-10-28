ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

В ПСЖ сообщили о состоянии Мбаппе, Рамоса, Верратти и Паредеса

вчера, 15:27

ПСЖ сообщил об игроках, которые не смогут сыграть в матче 12-го тура Лиги 1 против «Лилля».

Нападающий Килиан Мбаппе по-прежнему лечится от ЛОР-инфекции, он возобновит тренировки в начале следующей недели.

Восстановление защитника Серхио Рамоса идёт по плану. Он начнет тренировки в общей группе в течение следующей недели. Полузащитник Марко Верратти из-за травмы бедра пропустит около 4 недель.

Леандро Паредес вернется на поле после перерыва на матчи сборных. У игрока мышечная травма.

Ранее сообщалось, что тренировку ПСЖ пропустил Лионель Месси.

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Все комментарии
64xajs8cwve2
64xajs8cwve2
вчера в 17:32
Это весьма любопытно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:28
Пора уже возвращаться в строй!
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