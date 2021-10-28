Месси получил мышечную травму

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вчера, 20:40

Форвард ПСЖ получил мышечную травму. Об этом сообщил рулевой парижан Маурисио Почеттино.

Именно из-за этого 34-летний футболист сегодня отсутствовал на тренировке команды.

Месси может пропустить поединок с «Лиллем» в 12-м туре Лиги 1.