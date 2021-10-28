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Месси получил мышечную травму

вчера, 20:40

Форвард ПСЖ Лионель Месси получил мышечную травму. Об этом сообщил рулевой парижан Маурисио Почеттино.

Именно из-за этого 34-летний футболист сегодня отсутствовал на тренировке команды.

Месси может пропустить поединок с «Лиллем» в 12-м туре Лиги 1.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 09:30
Ему в Зенит надо !Как в Маркизио не вылазил бы из лазарета))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:09
Старость − не радость 😉
Beka_byaka
Beka_byaka ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 06:52
Все ещё впереди. Попрет, и у Сереги и у левы...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:11
Щас травмы пойдут одна за другой, половина из которых будет вымышленных. Если Лео с его отцом смог Барсу с дыркой от бублика оставить, что им стоит лопуха шейха обуть
STVA 1
STVA 1 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:29
Все верно!Я имел в виду что после перехода!Были свои у них клубы Реал и Барса а вот перешли и не прет!Особенно у Сереги(
Beka_byaka
Beka_byaka ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:18
Век ихний футбольный кончается. Отыграли они оба на славу. Причем карьеру долголетнюю провели практически без травм. Это очень показательно.

А вот рок злой или ковид или миллионы долларов на счету ... Ломают постоянно других футболистов. Дембеле, Коутиню, Азар, Гольфист итак далее...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:14
Месси замучали травмы. Только начал форму набирать как опять травмировался. Здоровья Лео и скорейшего возвращения в строй!
drug01
drug01
вчера в 21:09
Очень жаль
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Просто решил похалтурить.
протон
протон
вчера в 21:00
Ох уж эти мышечные травмы Лео перед лигой чемпионов))
А они с Рамосом молодцы ) один вообще не играет другой через игру выходит
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:59
Это всё вирус "КОКОВИД" виноват, распространяется со страшной силой !!!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Потихонечку ареал "Коковида" начинает захватывать всё больше футболистов . Кокорин как основоположник и распространитель , Рамос а теперь ещё и Месси понравился Коковирус !!!) Самое главное что "За всё уплаченно " !!!)))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:57
Над ними злой рок!Рамос Месси ...
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:52
Сейчас такие травмы будут часто..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:46
По-моему он вообще не особо рвется в бой лиге1, на лч наверняка выйдет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:44
Скорейшего выздоровления.
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