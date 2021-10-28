Форвард ПСЖ Лионель Месси получил мышечную травму. Об этом сообщил рулевой парижан Маурисио Почеттино.
Именно из-за этого 34-летний футболист сегодня отсутствовал на тренировке команды.
Месси может пропустить поединок с «Лиллем» в 12-м туре Лиги 1.
А вот рок злой или ковид или миллионы долларов на счету ... Ломают постоянно других футболистов. Дембеле, Коутиню, Азар, Гольфист итак далее...
А вот рок злой или ковид или миллионы долларов на счету ... Ломают постоянно других футболистов. Дембеле, Коутиню, Азар, Гольфист итак далее...
А они с Рамосом молодцы ) один вообще не играет другой через игру выходит
А они с Рамосом молодцы ) один вообще не играет другой через игру выходит