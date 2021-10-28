Травма Фати оказалась несерьёзной. Восстановление займёт 7-10 дней

Травма полузащитника «Барселоны» Ансу Фати оказалась несерьезной.
Фати не сыграл в матче 11-го тура Примеры против «Райо Вальекано» из-за болей в колене.
Травма не требует операции. Восстановление должно занять 7-10 дней.
Травма полузащитника «Барселоны» Ансу Фати оказалась несерьезной.
Фати не сыграл в матче 11-го тура Примеры против «Райо Вальекано» из-за болей в колене.
Травма не требует операции. Восстановление должно занять 7-10 дней.
В его возрасте надо играть и наслаждаться футболом , а травмы пусть идут стороной .
В его возрасте надо играть и наслаждаться футболом , а травмы пусть идут стороной .