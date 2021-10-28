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Травма Фати оказалась несерьёзной. Восстановление займёт 7-10 дней

вчера, 16:08

Травма полузащитника «Барселоны» Ансу Фати оказалась несерьезной.

Фати не сыграл в матче 11-го тура Примеры против «Райо Вальекано» из-за болей в колене.

Травма не требует операции. Восстановление должно занять 7-10 дней.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:14
Хорошо что все обошлось. Фати нужен Барсе. Без него не справляются. Депай вон даже с пенальти забить не может.
протон
протон
вчера в 21:26
Фати от радости, что Кумана уволили, сразу выздоровел!
3ton
3ton
вчера в 20:08
Здоровья ему .
В его возрасте надо играть и наслаждаться футболом , а травмы пусть идут стороной .
112910415
112910415
вчера в 18:50
успели без него проиграть ...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:33
Это хорошая новость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:34
Хорошая новость. Скорейшего выздоровления и в строй.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:08
Скорейшего восстановления.
ДСА
ДСА
вчера в 16:44
Не сыграл, и сразу проиграли.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:31
Здоровья возможно будущей звезде Барсы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:14
Вот и славненько...
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