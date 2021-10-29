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Червиченко: «Дзюба — успешный нападающий, которого ненавидят фанаты»

вчера, 21:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рекорде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы по голам в чемпионатах России.

Дзюба — самый успешный нападающий, которого ненавидит большая часть болельщиков. Правда странно? Можно быть профессионалом своего дела, но, при этом, не самым хорошим человеком. Люди хотят награждать любовью и аплодисментами тех, кто хорош во всём. Хотя, он величайший нападающий РПЛ и до сих пор один из сильнейших. Просто его закидоны, к слову о сборной, делают его менее почитаемым футболистом. Думаю, его запомнят так, что будут одинаково вспоминать про голы и анатомические забавы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:15
каждый выбирает свой путь
kust07
kust07
сегодня в 06:10, ред.
Дзюбу запомнят как великого зенитовского ..рочера
BDA8181
BDA8181 ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 22:14
Думаю и не раскроются, так как их нет. Нужно искать в других клубах,явно не в Московских и не в Питере.
Рязань 062
Рязань 062 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:08
верно... от дзюбы толку в сборной нет , и карпин прав отказавшись от него,но больше всего, беда в том,что другие нападающие еще не раскрылись..
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:48
Ярлык дрочуна и воришки ему все равно не отмыть
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:45
Лет через 10 думаю будут вспоминать что он один из лучших напов . И ещё что отказался от игр в сборной после 30 дал молодым дорогу, которых нет!!!))) Где жемчужина Спартака Соболев , где бриллиант из ЦСКА Чалов?! Ребят вы со сборной забыли главное , страна большая!!! Почему нет игроков?! Опять Дзюба виноват?! Тогда простите как говорил один из лучших игроков Россий это ваши проблемы!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:43
Хотя, он величайший нападающий РПЛ
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289094/chervichenko-andrey-dzyuba-artyom

Занавес((
beefs
beefs
вчера в 21:37
очень точно подмечено...
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