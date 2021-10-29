Червиченко: «Дзюба — успешный нападающий, которого ненавидят фанаты»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рекорде нападающего «Зенита» по голам в чемпионатах России.

Дзюба — самый успешный нападающий, которого ненавидит большая часть болельщиков. Правда странно? Можно быть профессионалом своего дела, но, при этом, не самым хорошим человеком. Люди хотят награждать любовью и аплодисментами тех, кто хорош во всём. Хотя, он величайший нападающий РПЛ и до сих пор один из сильнейших. Просто его закидоны, к слову о сборной, делают его менее почитаемым футболистом. Думаю, его запомнят так, что будут одинаково вспоминать про голы и анатомические забавы.