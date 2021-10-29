Шварц: «Не собираемся отсиживаться в обороне против „Зенита“»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».
— Почему вы решили оставить Себастиана Шиманьского в запасе?
Он пока ещё не полностью готов. Себастиан не принимал участие в предыгровой тренировке, и мы приняли решение, что он начнёт матч на скамейке запасных. При этом Арсен Захарян выйдет на позиции «восьмёрки».
— Чем обусловлен выбор в пользу Дениса Макарова, а не Клинтона Н’Жи?
В кубковой игре Клинтон получил небольшое повреждение, тогда как Денис себя в ней хорошо проявил, и сегодня он начнёт игру с первых минут.
— У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?
Нет. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне. Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной.
Надо играть от "печки" с резкими контратаками.
Надо играть от "печки" с резкими контратаками.