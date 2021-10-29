Шварц: «Не собираемся отсиживаться в обороне против „Зенита“»

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вчера, 18:53

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

— Почему вы решили оставить Себастиана Шиманьского в запасе?

Он пока ещё не полностью готов. Себастиан не принимал участие в предыгровой тренировке, и мы приняли решение, что он начнёт матч на скамейке запасных. При этом Арсен Захарян выйдет на позиции «восьмёрки».

— Чем обусловлен выбор в пользу Дениса Макарова, а не Клинтона Н’Жи?

В кубковой игре Клинтон получил небольшое повреждение, тогда как Денис себя в ней хорошо проявил, и сегодня он начнёт игру с первых минут.

— У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?