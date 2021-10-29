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Шварц: «Не собираемся отсиживаться в обороне против „Зенита“»

вчера, 18:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

— Почему вы решили оставить Себастиана Шиманьского в запасе?

Он пока ещё не полностью готов. Себастиан не принимал участие в предыгровой тренировке, и мы приняли решение, что он начнёт матч на скамейке запасных. При этом Арсен Захарян выйдет на позиции «восьмёрки».

— Чем обусловлен выбор в пользу Дениса Макарова, а не Клинтона Н’Жи?

В кубковой игре Клинтон получил небольшое повреждение, тогда как Денис себя в ней хорошо проявил, и сегодня он начнёт игру с первых минут.

— У «Динамо» довольно атакующий состав в матче против самой результативной команды чемпионата. Не слишком ли это рискованно?

Нет. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне. Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной.

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Все комментарии
4bhufrx82bd9
4bhufrx82bd9
сегодня в 02:43
А лучше было бы отсидеться
протон
протон
вчера в 19:57
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:44
    Правильно,только вперед!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:37
    Понты поколотили, теперь за базар на поле надо ответить.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:19
    Ничья будет для обеих команд приемлемым результатом
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:02
    В обороне отсиживаться не надо, но и на встречных курсах лучше с Зенитом не играть. А то можно получить авоську!
    Надо играть от "печки" с резкими контратаками.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:00
    Иль со щитом,иль на щите!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:58
    Итоговый счёт на табло будет очевидцем !!!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:58
    Схема Шварца...
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