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Колыванов: «„Динамо“ обязательно даст бой „Зениту“»

вчера, 16:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Нас ждет очень напряженный матч. Встречаются, наверное, две самые играющие команды чемпионата, наряду с «Краснодаром», которые умеют и любят атаковать и имеют в составе хороших футболистов. В Санкт-Петербурге играть очень сложно всем соперникам, «Зенит» силен во всех линиях. Но «Динамо» обязательно даст бой.

Какие выводы мог сделать Шварц после разгрома «Спартака»? Шварц не смотрит ни на что и старается играть в свой футбол. Этим он напоминает Земана. Не думаю, что динамовцы будут отходить глубоко, они очень сильны в атаке, особенно в контратаках. И в нападении, и в полузащите есть очень быстрые футболисты. Зрителям матч должен понравиться.

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
вчера в 21:18
НЕ ДАЛ))
протон
протон
вчера в 19:56
Ждём сегодня хорошего футбола.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:52
Ждём ссс..
Победа фк" ДИНАМО " Москва интрига в турнирной таблице Чемпионата России...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22, ред.
Команды уже назвали стартовые составы на игру:

Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.

Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Думаю "смотрины" Захаряна должны пройти неплохо...

Заодно посмотрим как существенно скажется на игре отсутствие Кузяева, Малкома,Дзюбы и Сантоса....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:17
Надеемся, хоть бы кто-нибудь для интриги смог навязать борьбу за чемпионство. И молодое и дерзкое "Динамо" - лучший кандидат для этой практически самоубийственной миссии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:17
Да пусть уж успокоятся мега-экстра-ультра эксперты.....
Не будет Зенит напрягаться за пару дней до Ювентуса....
Отыграет как обычно...без намёка на мотивацию которая была со Спартаком....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:50
Очень хочется в это верить...
beefs
beefs
вчера в 16:48
главное что бы судьи не испортили матч...
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