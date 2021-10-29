Колыванов: «„Динамо“ обязательно даст бой „Зениту“»

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».
Нас ждет очень напряженный матч. Встречаются, наверное, две самые играющие команды чемпионата, наряду с «Краснодаром», которые умеют и любят атаковать и имеют в составе хороших футболистов. В Санкт-Петербурге играть очень сложно всем соперникам, «Зенит» силен во всех линиях. Но «Динамо» обязательно даст бой.
Какие выводы мог сделать Шварц после разгрома «Спартака»? Шварц не смотрит ни на что и старается играть в свой футбол. Этим он напоминает Земана. Не думаю, что динамовцы будут отходить глубоко, они очень сильны в атаке, особенно в контратаках. И в нападении, и в полузащите есть очень быстрые футболисты. Зрителям матч должен понравиться.
Победа фк" ДИНАМО " Москва интрига в турнирной таблице Чемпионата России...
Победа фк" ДИНАМО " Москва интрига в турнирной таблице Чемпионата России...
Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.
Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.
Думаю "смотрины" Захаряна должны пройти неплохо...
Заодно посмотрим как существенно скажется на игре отсутствие Кузяева, Малкома,Дзюбы и Сантоса....
Состав Зенита: Крицюк, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Чистяков, Сутормин, Мостовой, Барриос, Азмун, Вендел, Клаудиньо.
Состав Динамо: Шунин, Бальбуэна, Варела, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.
Думаю "смотрины" Захаряна должны пройти неплохо...
Заодно посмотрим как существенно скажется на игре отсутствие Кузяева, Малкома,Дзюбы и Сантоса....
Не будет Зенит напрягаться за пару дней до Ювентуса....
Отыграет как обычно...без намёка на мотивацию которая была со Спартаком....
Не будет Зенит напрягаться за пару дней до Ювентуса....
Отыграет как обычно...без намёка на мотивацию которая была со Спартаком....