Колыванов: «„Динамо“ обязательно даст бой „Зениту“»

Российский тренер порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Нас ждет очень напряженный матч. Встречаются, наверное, две самые играющие команды чемпионата, наряду с «Краснодаром», которые умеют и любят атаковать и имеют в составе хороших футболистов. В Санкт-Петербурге играть очень сложно всем соперникам, «Зенит» силен во всех линиях. Но «Динамо» обязательно даст бой.

Какие выводы мог сделать Шварц после разгрома «Спартака»? Шварц не смотрит ни на что и старается играть в свой футбол. Этим он напоминает Земана. Не думаю, что динамовцы будут отходить глубоко, они очень сильны в атаке, особенно в контратаках. И в нападении, и в полузащите есть очень быстрые футболисты. Зрителям матч должен понравиться.