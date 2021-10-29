Федотов: «Карасёв верно поставил пенальти в ворота „Зенита“»

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вчера, 20:52

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота «Зенита» в поединке 13-го тура РПЛ с «Динамо». На 58-й минуте его реализовал .

Карасёв верно поставил пенальти в ворота «Зенита». Рука у Караваева была в неестественном положении, она отставлена в сторону.

Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.