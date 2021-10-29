Федотов: «Карасёв верно поставил пенальти в ворота „Зенита“»

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота «Зенита» в поединке 13-го тура РПЛ с «Динамо». На 58-й минуте его реализовал Даниил Фомин.
Карасёв верно поставил пенальти в ворота «Зенита». Рука у Караваева была в неестественном положении, она отставлена в сторону.
Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе питерцев 26 очков после 12 туров. «Динамо» с 23 очками идет на второй позиции.