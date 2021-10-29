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Федотов: «Карасёв верно поставил пенальти в ворота „Зенита“»

вчера, 20:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Российский судья Игорь Федотов прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота «Зенита» в поединке 13-го тура РПЛ с «Динамо». На 58-й минуте его реализовал Даниил Фомин.

Карасёв верно поставил пенальти в ворота «Зенита». Рука у Караваева была в неестественном положении, она отставлена в сторону.

Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв. Ему помогают ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе питерцев 26 очков после 12 туров. «Динамо» с 23 очками идет на второй позиции.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:07
Николаев говорит, что, если мяч попадает в руку, это не пенальти. Что-то не было видно, что Караваев играл рукой. Игра рукой по-прежнему трактуется "на усмотрение судьи"!
rh4k3cm92rf8
rh4k3cm92rf8
сегодня в 04:48
Реально был там пендаль
wepuvtcmj47a
wepuvtcmj47a
сегодня в 04:46
Так оно и есть
YVG
YVG
вчера в 22:04
Федотов постоянно напоминает Бузову.
протон
протон
вчера в 21:46
Надо признать в России нет равных Зениту.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 21:34
Нормально Карасёв отработал. Вообще принципиальных претензий нет. Карасёв не Кукуян с Мешковым и прочими Безбородовами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:12
Карася Европа признаёт как одного из топовых арбитров, причём тут мнение Федотова у которого семь пятниц на неделе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:02, ред.
Никто и спорить не будет в такой ситуации)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54, ред.
Да всё нормально, без проблем провёл матч !
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