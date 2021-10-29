Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о рекорде нападающего «Зенита» по голам в чемпионатах России.

Поздравляю Артёма с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России — просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола — это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом.