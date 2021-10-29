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Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России»

вчера, 21:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о рекорде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы по голам в чемпионатах России.

Поздравляю Артёма с рекордом, он большой молодец. Пускай продолжает дальше, на этом не надо останавливаться.

Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России — просто так такие рекорды не ставятся. Забить 144 гола — это высочайший уровень, не каждому такое дано. Пусть забивает дальше, у него времени еще много. Пускай бьет все рекорды и не останавливается на достигнутом.

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Все комментарии
Absinthe2
Absinthe2
сегодня в 13:55
Палыч, харэ квасить
z83qws57ywq8
z83qws57ywq8
сегодня в 04:50, ред.
Закусывать надо, Палыч!
minai
minai
сегодня в 00:03
Да что там .. чемпионата России. Всего человечества.
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:30
Великий игрок Чемпионата Румынии, великий игрок чемпионата Буркина-Фасо - всё из этой серии. Всем нас-ть.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:47
Как-то грустно и стыдно одновременно, ведь речь не только о Дзюбе а об РПЛ в принципе.Возможно мячей он и наколотил и еще добавит,но вот ставить в пример такого героя для подростающего поколения совсем не хочется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:36
Неужели и Палыч стал прикладываться к змию.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:33
А я вот думаю , фаны Спартака да и сам Федун локти кусают . Лучшего Напа страны отдали прямому конкуренту без платно. Спасибо вам ребята из Спартака от Зенита)))) Думаю болельщики Зенита постоянно так говорят Спартаку )))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:29
Дзюба после забитых голов отдавал честь с виртуальной фуражкой. Теперь вместо фуражки появится виртуальная корона
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:29
Не знаю, может и великий, если речь о росте . Все таки 1.97 м редкость для нападающего. А так.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:29
Дзюбу можно поздравить. Индульгенция на следующую выходку получена.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:28
Если великим нападающим --- чемпионата России,--- то можно...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:28
Ну расмешил так расмешил!
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