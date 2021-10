Игрок молодёжки «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего

Интересный случай произошёл во время матча между молодёжными командами «Наполи» и «Ромы».

На последних минутах встречи между клубами до 16 лет футболист «Наполи» по имени Диего забил гол рукой с углового, тем самым сравняв счёт в игре. Арбитр не усмотрел нарушения правил и засчитал гол. Полное имя игрока — Диего Панзоло.

Отметим, что легендарный нападающий «Наполи» забил гол рукой в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года в составе сборной Аргентины против сборной Англии (2:1). Тот случай получил название «Рука Бога».

Napoli U16 player scores a Maradona-like goal with his hand... and his name is Diego ✋



(via @OfficialASRoma) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3