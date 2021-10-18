Пикфорд оставил на бутылке шпаргалку о пенальти в матче с «Вест Хэмом»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд снова прибегнул к маленьким футбольным хитростям.
В матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (0:1) на бутылке с водой голкипера были написаны имена пенальтистов «молотобойцев», а также указано, куда чаще всего они пробивают. Зелёный цвет означает, что футболист реализовал одиннадцатиметровый в данную точку, а красный — сэйв голкипера или промах. На бутылке Пикфорда были имена Деклана Райса, Марка Нобла и Майкла Антонио, однако в данном матче подсказки вратарю не пригодились, потому что «Вест Хэм» не получил право на пенальти.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Пикфорд делает подобное. Голкипер пользовался подсказками на бутылке с водой во время матча ЧМ-2018 в составе сборной Англии против сборной Колумбии, матча Лиги Наций против сборной Хорватии, товарищеского матча против сборной США и в финале Евро-2020 против сборной Италии.