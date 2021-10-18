Пикфорд оставил на бутылке шпаргалку о пенальти в матче с «Вест Хэмом»

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сегодня, 00:23

Голкипер «Эвертона» снова прибегнул к маленьким футбольным хитростям.

В матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (0:1) на бутылке с водой голкипера были написаны имена пенальтистов «молотобойцев», а также указано, куда чаще всего они пробивают. Зелёный цвет означает, что футболист реализовал одиннадцатиметровый в данную точку, а красный — сэйв голкипера или промах. На бутылке Пикфорда были имена , и , однако в данном матче подсказки вратарю не пригодились, потому что «Вест Хэм» не получил право на пенальти.