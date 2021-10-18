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Пикфорд оставил на бутылке шпаргалку о пенальти в матче с «Вест Хэмом»

сегодня, 00:23
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд снова прибегнул к маленьким футбольным хитростям.

В матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (0:1) на бутылке с водой голкипера были написаны имена пенальтистов «молотобойцев», а также указано, куда чаще всего они пробивают. Зелёный цвет означает, что футболист реализовал одиннадцатиметровый в данную точку, а красный — сэйв голкипера или промах. На бутылке Пикфорда были имена Деклана Райса, Марка Нобла и Майкла Антонио, однако в данном матче подсказки вратарю не пригодились, потому что «Вест Хэм» не получил право на пенальти.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Пикфорд делает подобное. Голкипер пользовался подсказками на бутылке с водой во время матча ЧМ-2018 в составе сборной Англии против сборной Колумбии, матча Лиги Наций против сборной Хорватии, товарищеского матча против сборной США и в финале Евро-2020 против сборной Италии.

Пикфорд оставил на бутылке шпаргалку о пенальти в матче с «Вест Хэмом»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:07
системный подход, молодец !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:14
Хитрец. Ну а почему бы и нет, если это может помочь? не запрещено, значит разрешено.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:44
Классно придумал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:20
Без шпаргалки ни как нельзя.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:16
Если можно то почему бы и нет
Gahi
Gahi
сегодня в 05:05
Ну всё правильно, всех запомнить невозможно а вот освежить память это можно, чтобы уже приблизительно знать куда будет бить тот кто собрался исполнить этот пенальти. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:26
Почему нет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:04
Первый раз про такое слышу,оказывается и такое бывает!
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