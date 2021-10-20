Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ

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вчера, 08:20

«Атлетико» дома проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После финального свистка главный тренер «красных» направился в сторону скамейки запасных «Атлетико», однако наставник мадридского клуба сразу же ушёл в подтрибунное помещение.