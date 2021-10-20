«Атлетико» дома проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
После финального свистка главный тренер «красных» Юрген Клопп направился в сторону скамейки запасных «Атлетико», однако наставник мадридского клуба Диего Симеоне сразу же ушёл в подтрибунное помещение.
Если вы собираетесь выиграть жестко, вы можете сделать это в доме Атлетико Мадрида, королей жестких побед. Действительно, команда Диего Симеоне за долгие годы освоила «темные искусства», чтобы стать одной из самых устрашающих команд европейского футбола. Однако во вторник вечером в «Ванда Метрополитано» именно Ливерпуль принял свою темную сторону, чтобы одержать победу.
«Ливерпуль» в этом сезоне начал лучше, намного лучше. В конце концов, всего за несколько дней до этого команда Юргена Клоппа заложила маркер, разгромив «Уотфорда» со счетом 0:5, что продемонстрировало их качество на всех участках поля. Однако, победа в испанской столице показала, что они снова на высоте. Возможность побеждать таким образом привела Клоппа и его игроков к их первому титулу в Премьер-Лиге за 30 лет, два сезона назад.
Хотя красные также продемонстрировали не хорошую игру в обороне после 0:2, и таким образом Атлетико сравнял счет 2:2. А Алиссон Беккер помогал своей команде, чтобы счет не стал 5:2.
Ну что, Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ? - это в духе Симеоне, но он не всегда так поступает. Он разозлился и понятно, в Ливерпуле все будет иначе. Тяжелая группа, мы это знали еще до старта матчей, так что такие явления в этой группе не удивляют, хотя это не хорошо.
Если вы собираетесь выиграть жестко, вы можете сделать это в доме Атлетико Мадрида, королей жестких побед. Действительно, команда Диего Симеоне за долгие годы освоила «темные искусства», чтобы стать одной из самых устрашающих команд европейского футбола. Однако во вторник вечером в «Ванда Метрополитано» именно Ливерпуль принял свою темную сторону, чтобы одержать победу.
«Ливерпуль» в этом сезоне начал лучше, намного лучше. В конце концов, всего за несколько дней до этого команда Юргена Клоппа заложила маркер, разгромив «Уотфорда» со счетом 0:5, что продемонстрировало их качество на всех участках поля. Однако, победа в испанской столице показала, что они снова на высоте. Возможность побеждать таким образом привела Клоппа и его игроков к их первому титулу в Премьер-Лиге за 30 лет, два сезона назад.
Хотя красные также продемонстрировали не хорошую игру в обороне после 0:2, и таким образом Атлетико сравнял счет 2:2. А Алиссон Беккер помогал своей команде, чтобы счет не стал 5:2.
Ну что, Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ? - это в духе Симеоне, но он не всегда так поступает. Он разозлился и понятно, в Ливерпуле все будет иначе. Тяжелая группа, мы это знали еще до старта матчей, так что такие явления в этой группе не удивляют, хотя это не хорошо.