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Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ

вчера, 08:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Атлетико» дома проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После финального свистка главный тренер «красных» Юрген Клопп направился в сторону скамейки запасных «Атлетико», однако наставник мадридского клуба Диего Симеоне сразу же ушёл в подтрибунное помещение.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:36
На обиженных воду возят!
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 12:29
Бабуин есть бабуин)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:48
Сомнительный жест, надо держать удар
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 11:24, ред.
Это не по-мужски,Семен!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 10:27
Симеоне этот как был не воспитанным утырком, так и остался
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:19
Жесткая победа Ливерпуля над Атлетико Мадридом в Лиге чемпионов - явный признак того, что они вернулись.

Если вы собираетесь выиграть жестко, вы можете сделать это в доме Атлетико Мадрида, королей жестких побед. Действительно, команда Диего Симеоне за долгие годы освоила «темные искусства», чтобы стать одной из самых устрашающих команд европейского футбола. Однако во вторник вечером в «Ванда Метрополитано» именно Ливерпуль принял свою темную сторону, чтобы одержать победу.

«Ливерпуль» в этом сезоне начал лучше, намного лучше. В конце концов, всего за несколько дней до этого команда Юргена Клоппа заложила маркер, разгромив «Уотфорда» со счетом 0:5, что продемонстрировало их качество на всех участках поля. Однако, победа в испанской столице показала, что они снова на высоте. Возможность побеждать таким образом привела Клоппа и его игроков к их первому титулу в Премьер-Лиге за 30 лет, два сезона назад.

Хотя красные также продемонстрировали не хорошую игру в обороне после 0:2, и таким образом Атлетико сравнял счет 2:2. А Алиссон Беккер помогал своей команде, чтобы счет не стал 5:2.

Ну что, Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ? - это в духе Симеоне, но он не всегда так поступает. Он разозлился и понятно, в Ливерпуле все будет иначе. Тяжелая группа, мы это знали еще до старта матчей, так что такие явления в этой группе не удивляют, хотя это не хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:07
Сильно обиделся , а зря.
pele1981
pele1981 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:04
А на самом деле, просто обычный колхозник)))
1bear
1bear
вчера в 10:02
обидное поражение получил,вот на эмоциях и убежал - жать руки и спасибо Грызману говорить
112910415
112910415
вчера в 09:56
изображает простого сердитого мужика, с обычаями не знакомого
протон
протон
вчера в 09:49
Ты смотри какой важный курица, традиция рукопожатия ему не нравиться.
А за яйца хвататься и скакать как примату вдоль бровки это в его понимании нормальная видимо культура.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:26
немец теперь заплачет и обидится что не потрусил потную руку Симеоны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:18
Лиего не то, чтобы не пожал руку фрицу просто он раньше ушёл в раздевалку, преподносят журналюги так, будто Клопп протянул руку а Диего убрал свою.
Mi6
Mi6
вчера в 09:11
Вот же редиска
ДСА
ДСА
вчера в 09:11
Так ведь КОВИД по миру гуляет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:07
Руки марать не захотел о эуропейца.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:02
Он, вроде, говорят всегда так делает
Gahi
Gahi
вчера в 08:52
Не каждому дано проигрывать достойно. Удачи
beefs
beefs
вчера в 08:41
у него это не заржавеет, не в первой...
shlomo
shlomo
вчера в 08:36
Не красит это Диего....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:33
Побежал яйки чесать)
don_surio
don_surio
вчера в 08:21
Симеоне в своем стиле. Обычная базарная хабалка.
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