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Боярский: «„Зенит“ разделал московские клубы под орех»

вчера, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о матче питерцев против «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ:

Лучше не придумаешь, слова тут излишни. «Зенит» разделал московские клубы под орех. Сомнений сегодня не было, присутствовала тревога в начале второй половины игры. Будем считать, что это тактическая боксерская уловка — сделали вид, что утомились, а потом отправили в нокаут.

Считаю, что «Зенит» недосягаем. Питерский клуб уже чемпион. Не вижу команду, которая способна конкурировать.

В игре прошлого тура петербуржцы нанесли сокрушительное поражение «Спартаку» со счетом 7:1.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответ particular (раскрыть)
сегодня в 16:48
Его бодрых речей, на самом деле, хватает с избытком по любому поводу. Он артист, что с него взять. С другой стороны, до мясного клоуна по фамилии Назаров, Мише далеко :)))
n272nm
n272nm ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 16:46
    gurfdvmu6t8c
    gurfdvmu6t8c
    сегодня в 13:39, ред.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ suiw (раскрыть)
      сегодня в 11:09
      А вы хоть знаете цены на газ? А цены на ГСМ?
      Так, что кто и дерёт бешенные бабки с россиян, так это такие как Федун!
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 10:04
      Погорячился Д'Артаньян......приплел сюда все Московские команды...с ЦСКА еле ...еле забили один гол.
      suiw
      suiw
      сегодня в 02:02
      Унизительные высказывания питерца о москвичах- отличительная черта закомплексованного бомжа
      suiw
      suiw
      сегодня в 01:52
      Миллер дерет с россиян бешенные деньги за газ, чтобы купить питерцам игрушку. Пусть потешатся Боярские.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 00:59
      Собрались как то вместе Гильерме, Максименко и Шунин и давай спорить....
      Делится 17 на 3..или нет.
      День спорили ...второй спорили....
      Пришёл Семак и поделил...
      Гильерме - 6...Максименко - 7...Шунину - 4...
      shur
      shur
      вчера в 23:36
      ...сколько ж здесь фанов творчества Михал Сергеича ! А в целом имеет право,
      прошлись по белокаменной как на тренировке, но с таким составом грех не
      пройтись! Народному здоровья!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 23:30
      Ну флаг им в руки!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:23
      Зенит в порядке, Миша...бухай спокойно...
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      вчера в 23:16
      Ой уберите этого усача уже,это не зависть у меня, а то что Боярский,Дзюба считают себя богами и что сеголня прыгал Дзюба Семаку если кто видел,типа видел гол,я должен был выйти и все такое,это не уважение,так и Боярский перестал уважать других
      Vladimir808
      Vladimir808
      вчера в 23:09
      После Сочи и Тулы Миша видимо на тренировке был по фехтованию!!))) Поэтому оценку игры Зенита не мог дать, а очень жаль!)))
      Алексей Филин
      Алексей Филин
      вчера в 23:09
      Да пускай потешится немного,ведь скоро грусть,печаль и никчемность.
      Mourinho22
      Mourinho22
      вчера в 23:01
      Ты Миша поучи жену щи варить,Дартаньгав ты наш
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 22:55
      А сейчас это когда? Неделю назад в Туле, или в Уфе, или в игре с Сочи? ,напомню что с Локо 1:1 сыграли. Так что пока рановато короновать. Точнее сказать так. В двух последних матчах Зенит был сильнее своих соперников, а перед этим проиграл три игры подряд.
      pul
      pul
      вчера в 22:52
      один орешек ему не по зубам......цска,
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 22:51
      Про орехи поговорим после матча с "Ювентусом") в ЛЧ
      протон
      протон
      вчера в 22:46
      я заголовок прочитал в начале. " Зенит раздел" затем перечитал, зрение уже мое не то...
      particular
      particular
      вчера в 22:44
      Миша традиционно и не снимая шляпы потоптался по столичным клубам и погрелся в лучах победы Зенита. Как же не хватает его бодрых речей после игр с Тулой, Сочи и в ЛЧ...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 22:43
      Вылезло чудо в шляпе!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:38
      Не со всеми московскими клубами было так просто) Против ЦСКА игра была примерно равная, а в первом тайме у армейцев было больше шансов открыть счет. Но спорить не буду сейчас зенит сильнее всех в РПЛ
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:37
      это точно,московским клубам не повезло.
      протон
      протон
      вчера в 22:32
      Похоже, Динамо пора переходить на схему с двумя вратарями
      Если Карасёв судит матч Зенита - это плюс 12-й игрок к сопернику, не важно какому.
      Суперужасный пенальти, который вернул Динамо в игру, ещё и жк (где он там умышленную игру рукой увидел?). И закончиться могло плачевно, т.к. Зенит не сразу пришёл в себя.
      Ну а результат логичный и справедливый! Эмоций даже больше, чем неделю назад.
      протон
      протон
      вчера в 22:30
      а вот и сам Боярский
      Напомню, что Клаудиньо купили за 12 миллионов, а Малкома за 40. В чем смысл понтов, когда можно купить дешевле и лучше.
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