Боярский: «„Зенит“ разделал московские клубы под орех»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о матче питерцев против «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ :

Лучше не придумаешь, слова тут излишни. «Зенит» разделал московские клубы под орех. Сомнений сегодня не было, присутствовала тревога в начале второй половины игры. Будем считать, что это тактическая боксерская уловка — сделали вид, что утомились, а потом отправили в нокаут.

Считаю, что «Зенит» недосягаем. Питерский клуб уже чемпион. Не вижу команду, которая способна конкурировать.