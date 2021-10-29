Боярский: «„Зенит“ разделал московские клубы под орех»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о матче питерцев против «Динамо» (4:1) в поединке 13-го тура РПЛ:
Лучше не придумаешь, слова тут излишни. «Зенит» разделал московские клубы под орех. Сомнений сегодня не было, присутствовала тревога в начале второй половины игры. Будем считать, что это тактическая боксерская уловка — сделали вид, что утомились, а потом отправили в нокаут.
Считаю, что «Зенит» недосягаем. Питерский клуб уже чемпион. Не вижу команду, которая способна конкурировать.
В игре прошлого тура петербуржцы нанесли сокрушительное поражение «Спартаку» со счетом 7:1.
Так, что кто и дерёт бешенные бабки с россиян, так это такие как Федун!
Так, что кто и дерёт бешенные бабки с россиян, так это такие как Федун!
Делится 17 на 3..или нет.
День спорили ...второй спорили....
Пришёл Семак и поделил...
Гильерме - 6...Максименко - 7...Шунину - 4...
Делится 17 на 3..или нет.
День спорили ...второй спорили....
Пришёл Семак и поделил...
Гильерме - 6...Максименко - 7...Шунину - 4...
прошлись по белокаменной как на тренировке, но с таким составом грех не
пройтись! Народному здоровья!
прошлись по белокаменной как на тренировке, но с таким составом грех не
пройтись! Народному здоровья!
Если Карасёв судит матч Зенита - это плюс 12-й игрок к сопернику, не важно какому.
Суперужасный пенальти, который вернул Динамо в игру, ещё и жк (где он там умышленную игру рукой увидел?). И закончиться могло плачевно, т.к. Зенит не сразу пришёл в себя.
Ну а результат логичный и справедливый! Эмоций даже больше, чем неделю назад.
Если Карасёв судит матч Зенита - это плюс 12-й игрок к сопернику, не важно какому.
Суперужасный пенальти, который вернул Динамо в игру, ещё и жк (где он там умышленную игру рукой увидел?). И закончиться могло плачевно, т.к. Зенит не сразу пришёл в себя.
Ну а результат логичный и справедливый! Эмоций даже больше, чем неделю назад.
Напомню, что Клаудиньо купили за 12 миллионов, а Малкома за 40. В чем смысл понтов, когда можно купить дешевле и лучше.
Напомню, что Клаудиньо купили за 12 миллионов, а Малкома за 40. В чем смысл понтов, когда можно купить дешевле и лучше.