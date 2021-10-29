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Ракицкий: «Я горд, что сыграл сто матчей за великий „Зенит“»

вчера, 22:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).

Три очка — самая главная наша задача была сегодня. Ну, я бы не сказал, что сильно крупно победили, главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.

Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

Баннер фанатов? Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю [улыбается].

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 09:14
    Игарь пустозвон
    Игарь пустозвон ответ DEIVID_777 (раскрыть)
    сегодня в 07:10
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 06:54
      Спасибо Ярославу, за то что делает Зенит сильней...

      Зенит потихоньку пишет историю громя более исторически великие Спартак и Динамо....при чём регулярно и убедительно....

      Понятно что Гегемон и Флагман вызывает у некоторых претендующих на гегемонство и флагманство раздражение....так и должно быть....это спорт...и на смену одним победителям приходят другие...
      Главное нам при этом - оставаться людьми....

      Желаю нашему чемпу с каждым годом становиться сильнее, конкурентней, смотрибельней...
      Клубам процветать и радовать болельщиков...
      DEIVID_777
      DEIVID_777 ответ alexNr (раскрыть)
      сегодня в 05:55
      Огромным баблом газпромовским она пишется, самой дорогой компанией в России.
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 01:50
      Красиво пробил сегодня штрафной !!!
      drug01
      drug01
      вчера в 22:54
      Главное игру не портит
      alexNr
      alexNr ответ DEIVID_777 (раскрыть)
      вчера в 22:54
      История пишется ежедневно, и пишется она победителями...
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 22:46
      отмороженный ярик, горд... зенит великий клуб... во остапа понесло то)))
      протон
      протон
      вчера в 22:28
      Ну после трёх поражений подряд, дважды подряд разгромить с общим счётом 11:2 это круто.
      Поздравляю Ракицкого с сотым матчем за "Зенит"!
      Надеюсь, что в Турине неплохо сыграют.
      протон
      протон
      вчера в 22:28
      Думал, что после забитого пенальти "Динамо" разовьёт успех. Но не тут-то было. А в целом, хороший матч. Спасибо обеим командам.
      Клоудиньо видно что любит играть за зенит.Играет в удовольствие
      У Зенита нет конкурентов. А за Динамо не стыдно. Ругать Шварца за его философию, что лучше проиграть в борьбе, чем вымаливать очки в обороне, по меньшей мере странно
      протон
      протон
      вчера в 22:27
      Теперь походу в каждом матче будет актуальна эта фраза "Лучше бы Зениту не забивали"
      DEIVID_777
      DEIVID_777
      вчера в 22:27
      В чём же его величие? Газпромовский проект без истории. Только за счёт бабла доминирует в РПЛ, при этом с треском проигрывает даже Брюгге в Европе.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 22:25
      В его карьере был клуб и посильнее Зенита
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