Ракицкий: «Я горд, что сыграл сто матчей за великий „Зенит“»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (4:1).

Три очка — самая главная наша задача была сегодня. Ну, я бы не сказал, что сильно крупно победили, главное, что достойно. Достойно выиграли, без всяких вопросов.

Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет — время покажет. Но я горд — честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже.

Баннер фанатов? Согласен, я еще молодой. Годика три еще поиграю [улыбается].